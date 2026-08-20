У Броварській громаді через атаку сталася аварія на електромережах
Київ • УНН
Після ворожої атаки в Броварській громаді пошкоджено об’єкти електропостачання. У Броварах, за даними пабліків, зникла електрика.
У Броварській громаді Київської області через ворожу атаку сталася аварія на об'єктах електропостачання. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, інформує УНН.
За його словами, через ворожу атаку у Броварській громаді сталася аварія на об'єктах електропостачання.
Енергетики приступлять до ліквідації як тільки дозволить безпекова ситуація. Нагадую про необхідність дотримання інформаційної тиші
Тим часом місцеві пабліки повідомляють, що у Броварах після ворожої атаки повністю зникло електропостачання.
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