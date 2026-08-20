У Броварській громаді через атаку сталася аварія на електромережах

У Броварській громаді Київської області через ворожу атаку сталася аварія на об'єктах електропостачання. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, інформує УНН.

За його словами, через ворожу атаку у Броварській громаді сталася аварія на об'єктах електропостачання.

Енергетики приступлять до ліквідації як тільки дозволить безпекова ситуація. Нагадую про необхідність дотримання інформаційної тиші - написав Сапожко.

Тим часом місцеві пабліки повідомляють, що у Броварах після ворожої атаки повністю зникло електропостачання.

Нагадаємо

18 серпня внаслідок російської атаки постраждав розподільчий центр EVA у Броварах, що обслуговує магазини та інтернет-магазин.

росіяни вранці атакували склади у Броварах, є загиблий та поранені