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росіяни вдарили по розподільчому центру EVA під Києвом

Київ • УНН

 • 774 перегляди

Внаслідок російської атаки постраждав розподільчий центр EVA у Броварах, що обслуговує магазини та інтернет-магазин. Люди не постраждали, але можливі тимчасові затримки з товарами та замовленнями.

росіяни вдарили по розподільчому центру EVA під Києвом

Російські війська вдарили по розподільчому центру EVA у Броварах у Київській області, повідомили у компанії у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні вранці внаслідок російської атаки сталося влучання в наш розподільчий центр у Броварах, який обслуговує магазини EVA та інтернет-магазин EVA.UA. Найголовніше: за інформацією, яку маємо зараз, люди не постраждали", - вказали у EVA.

Відразу, зауважили у компанії, не можуть точно оцінити масштаби пошкоджень. "Імовірно, постраждали як склад EVA.UA, так і склад, з якого товари надходять до наших магазинів. Через це деяких товарів може тимчасово не бути у частині магазинів, а виконання окремих інтернет-замовлень може затриматися. Якщо ситуація вплине на ваше замовлення, працівники нашого контакт-центру обов’язково зв’яжуться з вами після уточнення всіх обставин і допоможуть вирішити питання. Ми вже працюємо над тим, щоб зменшити можливі незручності", - зазначається у заяві.

Доповнення

За даними поліції Київщини, у Броварському районі внаслідок атаки рф пошкоджено два приватні будинки, два автомобілі, офісна будівля та складські приміщення.

Ворог атакував Київщину, є пошкодження складів18.08.26, 09:09 • 3702 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні