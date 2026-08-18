россияне ударили по распределительному центру EVA под Киевом

Российские войска ударили по распределительному центру EVA в Броварах Киевской области, сообщили в компании во вторник, пишет УНН.

Подробности

"Сегодня утром в результате российской атаки произошло попадание в наш распределительный центр в Броварах, который обслуживает магазины EVA и интернет-магазин EVA.UA. Самое главное: по имеющейся сейчас информации, люди не пострадали", - указали в EVA.

Сразу, отметили в компании, они не могут точно оценить масштабы повреждений. "Вероятно, пострадали как склад EVA.UA, так и склад, с которого товары поступают в наши магазины. Из-за этого некоторых товаров может временно не быть в части магазинов, а выполнение отдельных интернет-заказов может задержаться. Если ситуация повлияет на ваш заказ, сотрудники нашего контакт-центра обязательно свяжутся с вами после выяснения всех обстоятельств и помогут решить вопрос. Мы уже работаем над тем, чтобы уменьшить возможные неудобства", - говорится в заявлении.

Дополнение

По данным полиции Киевской области, в Броварском районе в результате атаки рф повреждены два частных дома, два автомобиля, офисное здание и складские помещения.

Враг атаковал Киевскую область, есть повреждения складов