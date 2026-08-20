В Броварской громаде из-за атаки произошла авария на электросетях

В Броварской общине Киевской области из-за вражеской атаки произошла авария на объектах электроснабжения. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, информирует УНН.

По его словам, из-за вражеской атаки в Броварской общине произошла авария на объектах электроснабжения.

Энергетики приступят к ликвидации, как только позволит ситуация с безопасностью. Напоминаю о необходимости соблюдения информационной тишины - написал Сапожко.

Тем временем местные паблики сообщают, что в Броварах после вражеской атаки полностью исчезло электроснабжение.

Напомним

18 августа в результате российской атаки пострадал распределительный центр EVA в Броварах, который обслуживает магазины и интернет-магазин.

россияне утром атаковали склады в Броварах, есть погибший и раненые