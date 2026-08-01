россияне утром атаковали склады в Броварах, есть погибший и раненые
Киев • УНН
Утром вражеские дроны атаковали складские помещения в Броварах. Один человек погиб, трое получили ранения, повреждено 12 автомобилей.
В Киевской области утром российские войска дронами атаковали склады в Броварах, один человек погиб, трое получили ранения, сообщил в субботу глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в соцсетях, пишет УНН.
Враг не прекращает террор мирного населения и удары по гражданской инфраструктуре Киевщины. Сегодня утром вражеские дроны атаковали складские помещения в Броварах. К сожалению, один человек погиб. Еще трое получили ранения
По его словам, медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
В результате атаки также повреждено 12 автомобилей, добавил он.
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