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россияне утром атаковали склады в Броварах, есть погибший и раненые

Киев • УНН

 • 5872 просмотра

Утром вражеские дроны атаковали складские помещения в Броварах. Один человек погиб, трое получили ранения, повреждено 12 автомобилей.

россияне утром атаковали склады в Броварах, есть погибший и раненые
фото иллюстративное

В Киевской области утром российские войска дронами атаковали склады в Броварах, один человек погиб, трое получили ранения, сообщил в субботу глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в соцсетях, пишет УНН.

Враг не прекращает террор мирного населения и удары по гражданской инфраструктуре Киевщины. Сегодня утром вражеские дроны атаковали складские помещения в Броварах. К сожалению, один человек погиб. Еще трое получили ранения

- написал Ткаченко.

По его словам, медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

В результате атаки также повреждено 12 автомобилей, добавил он.

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Юлия Шрамко

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