Атака рф унесла жизнь 22-летнего патрульного в Киеве, в области масштабный пожар в логистическом центре

Ночная массированная атака рф унесла жизнь патрульного Егора Терехина, который помогал на месте обстрела в Киеве, повредила сервисный центр МВД в Полтавской области, спровоцировала масштабный пожар на более чем 20 тысяч кв. м логистического центра в Киевской области, сообщил министр внутренних дел Иван Выгивский в субботу в соцсетях, пишет УНН.

Киев. Ночью патрульный Егор Терехин вместе с напарником помогал людям на месте обстрела, но враг нанес повторный удар по той же локации. В результате полученных ранений Егор погиб. Ему навсегда 22. У него остались мама и 9-летний брат - написал Выговский.

"Трагическая ночь для Киева и области. Удар баллистикой по жилым массивам. Только в столице погибли 9 человек. Более 30 пострадавших, среди них 4 ребенка", - указал глава МВД.

Наибольшие разрушения, по его словам, в Дарницком и Соломенском районах - повреждено около 20 домов, магазины, учебное заведение, уничтожены десятки автомобилей.

Уже 30 пострадавших от атаки рф в Киеве, среди жертв полицейский

"С утра на каждой из локаций работают следователи полиции - фиксируем преступление россии и принимаем заявления от потерпевших о поврежденном имуществе. Привлекли и психологов - в эти тяжелые минуты поддержка каждой пострадавшей семьи чрезвычайно важна. Сотрудники ГСЧС Украины спасли из поврежденных домов более 100 человек", - отметил министр.

Разрушения есть и в Киевской области, ранены три человека, продолжил он. "В результате удара возник пожар, который охватил более 20 тысяч квадратных метров логистического центра. На тушение направлены все необходимые силы", - сообщил Выговский.

Трое пострадавших от ракетного удара рф по Киевщине

Как отметил Премьер-министр Сергей Корецкий, "в Вишневом спасателям удалось локализовать пожар на гражданском объекте".

"На Полтавщине в результате удара повреждено здание сервисного центра МВД. Сейчас продолжается фиксация преступления, но мы не прекращаем работу. Посетителей, которые имеют запись на получение услуг, уже принимают в укрытии", - добавил глава МВД.

рф утром атаковала критическую инфраструктуру на Полтавщине, повторно - логистический терминал