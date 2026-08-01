Трое пострадавших от ракетного удара рф по Киевщине
Киев • УНН
Ночью российские войска нанесли удар по Киевской области. Повреждены складские помещения предприятия, трое человек госпитализированы.
Три человека пострадали в результате ночного ракетного удара россии по Киевской области, повреждены складские помещения предприятия, сообщили в ГУНП в области и ГСЧС в субботу, пишет УНН.
Сегодня ночью российские войска в очередной раз нанесли вражеские удары по столичному региону. В Бучанском районе повреждены складские помещения предприятия. Телесные повреждения получили три человека: двое мужчин и женщина
По данным полиции, они доставлены в больницу.
По данным ГСЧС, в результате ночного ракетного удара россии на одном из промышленных объектов в Бучанском районе произошел пожар.
В Вышгородском районе, указали в полиции, произошло возгорание лесной подстилки, которое оперативно ликвидировали спасатели. Также повреждены частный дом и автомобиль.
Уже 30 пострадавших от атаки рф в Киеве, среди жертв полицейский01.08.2026, 09:29 • 5685 просмотров