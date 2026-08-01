Трое пострадавших от ракетного удара рф по Киевщине

Три человека пострадали в результате ночного ракетного удара россии по Киевской области, повреждены складские помещения предприятия, сообщили в ГУНП в области и ГСЧС в субботу, пишет УНН.

Сегодня ночью российские войска в очередной раз нанесли вражеские удары по столичному региону. В Бучанском районе повреждены складские помещения предприятия. Телесные повреждения получили три человека: двое мужчин и женщина - сообщили в полиции.

По данным полиции, они доставлены в больницу.

По данным ГСЧС, в результате ночного ракетного удара россии на одном из промышленных объектов в Бучанском районе произошел пожар.

В Вышгородском районе, указали в полиции, произошло возгорание лесной подстилки, которое оперативно ликвидировали спасатели. Также повреждены частный дом и автомобиль.

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