рф утром атаковала критическую инфраструктуру на Полтавщине, повторно - логистический терминал

фото иллюстративное

В Полтавской области российские войска повторно атаковали логистический терминал, нанесли удар по критической инфраструктуре в Полтавском районе, сообщил в субботу глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня утром зафиксировано попадание БпЛА по территории одного из объектов критической инфраструктуры в Полтавском районе. Кроме того, враг повторно ударил по логистическому терминалу - написал Дякивнич.

Также, по его словам, обломки беспилотника упали на территорию частного домовладения, из-за чего возник пожар хозяйственной постройки, который был оперативно ликвидирован подразделениями ГСЧС.

Под утро "в Полтаве был слышен взрыв", сообщала и.о. мэра города Екатерина Ямщикова. Позже она уточнила, что "в одном из сел Полтавской громады после ночной вражеской атаки повреждения получили 4 домовладения. У людей в домах выбиты окна, побиты крыши. Разрушена пожаром хозяйственная постройка".

"Информации о пострадавших в экстренные службы не поступало", - указал Дякивнич.

Российская атака разрушила сортировочный терминал Новой почты в Полтаве

Ранее в "Новой почте" сообщили, что "в результате вражеской атаки был разрушен сортировочный терминал Новой почты в Полтаве, сотрудники находились в укрытиях, погибших и пострадавших нет".

В ГСЧС указывали, что спасатели ликвидировали пожар в складском помещении, который возник в результате российской атаки на Полтавщине.

"Несмотря на опасность, огнеборцы оперативно справились с возгоранием и не допустили его дальнейшего распространения", - отметили в ГСЧС.