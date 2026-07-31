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Российская атака разрушила сортировочный терминал Новой почты в Полтаве

Киев • УНН

 • 3836 просмотра

Российская атака разрушила сортировочный терминал Новой почты в Полтаве. Работники находились в укрытиях, поэтому погибших и пострадавших нет.

Российская атака разрушила сортировочный терминал Новой почты в Полтаве

В результате российской атаки был разрушен сортировочный терминал Новой почты в Полтаве. Об этом сообщила Новая почта в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Во время вражеского удара работники терминала находились в укрытиях, поэтому погибших и пострадавших нет.

Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки. В компании отметили, что информацию о поврежденных или уничтоженных отправлениях установят в ближайшее время после завершения соответствующих работ.

Компенсация клиентам и изменения в логистике

В Новой почте сообщили, что компенсируют клиентам объявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены в результате российской атаки.

Также компания уже задействовала резервные логистические маршруты, чтобы минимизировать возможные задержки с доставкой посылок. Актуальную информацию о статусе отправлений клиенты могут просмотреть в мобильном приложении и на официальном сайте Новой почты.

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Степан Гафтко

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