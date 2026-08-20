Атака на Київ забрала життя двох жінок, шестеро людей поранені

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на четвер, 20 серпня, загинуло дві жінки. Про це повідомляє Київська МВА, інформує УНН.

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Зазначається, що відомо про 6 поранених.

У Соломʼянському районі пошкоджено будівлю школи. В укритті заблоковані люди. ... Київ під загрозою крилатих ракет. Закликаємо залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги - йдеться у повідомленні.

Тим часом OSINT-канали повідомляють, що рф завдає ударів по енергетиці Києва та області - під ударом були об'єкти у Броварах та Чабанах.

Нагадаємо

Внаслідок ворожої атаки на Київ постраждало щонайменше 4 людини. Кілька людей перебувають заблокованими в укритті.

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