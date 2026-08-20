Атака на Киев унесла жизни двух женщин, шестеро человек ранены
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Киев погибли две женщины и пострадали шестеро человек. В Соломенском районе повреждена школа, люди заблокированы в укрытии.
В результате вражеской атаки на Киев в ночь на четверг, 20 августа, погибли две женщины. Об этом сообщает Киевская ГВА, информирует УНН.
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Отмечается, что известно о 6 пострадавших.
В Соломенском районе повреждено здание школы. В укрытии заблокированы люди. ... Киев под угрозой крылатых ракет. Призываем оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги
Тем временем OSINT-каналы сообщают, что рф наносит удары по энергетической инфраструктуре Киева и области — под ударом оказались объекты в Броварах и Чабанах.
Напомним
В результате вражеской атаки на Киев пострадали по меньшей мере 4 человека. Несколько человек остаются заблокированными в укрытии.
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