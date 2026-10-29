рф вдарила по птахофабриці під Києвом, тисячу птахів не врятували
Київ • УНН
Російські дрони спричинили пожежу на птахофабриці в Бориспільському районі. Із 16 тисяч птахів 15 тисяч вдалося врятувати.
Російські війська вдарили по птахофабриці під Києвом, тисячу з поголів'я птахів не врятували. Про це повідомили в ДСНС України 29 жовтня, показавши наслідки, пише УНН.
Київщина: російські війська вдарили по птахофабриці у Бориспільському районі. Виникла пожежа в будівлі, де перебувало близько 16 тисяч птахів. Вогнеборці ліквідували загоряння. 15 тисяч птахів вдалося врятувати
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У Київській ОВА уточнили, що пожежа на сільськогосподарському підприємстві у Бориспільському районі виникла "внаслідок ранкової атаки ворожих дронів".
У Білій Церкві та Броварах зафіксовано помірний рівень дрібнодисперсного пилу в повітрі.
До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі, обовʼязково пити достатньо води, а також увімкнути очищувач повітря за його наявності.
"Наразі дощ і помірний вітер сприяють очищенню приземного шару атмосфери, перемішуванню повітряних мас та швидкому розсіюванню шкідливих речовин", - зазначили в ОВА.
В інших населених пунктах Київщини перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин не спостерігається.