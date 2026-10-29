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рф вдарила по птахофабриці під Києвом, тисячу птахів не врятували

Київ • УНН

 • 1484 перегляди

Російські дрони спричинили пожежу на птахофабриці в Бориспільському районі. Із 16 тисяч птахів 15 тисяч вдалося врятувати.

рф вдарила по птахофабриці під Києвом, тисячу птахів не врятували

Російські війська вдарили по птахофабриці під Києвом, тисячу з поголів'я птахів не врятували. Про це повідомили в ДСНС України 29 жовтня, показавши наслідки, пише УНН.

Київщина: російські війська вдарили по птахофабриці у Бориспільському районі. Виникла пожежа в будівлі, де перебувало близько 16 тисяч птахів. Вогнеборці ліквідували загоряння. 15 тисяч птахів вдалося врятувати

- повідомили у ДСНС.

Нічні атаки рф по Україні: вибухи у Харкові, удари по Дніпропетровщині та загиблий на Рівненщині29.10.26, 07:58 • 23170 переглядiв

У Київській ОВА уточнили, що пожежа на сільськогосподарському підприємстві у Бориспільському районі виникла "внаслідок ранкової атаки ворожих дронів". 

У Білій Церкві та Броварах зафіксовано помірний рівень дрібнодисперсного пилу в повітрі.

До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі, обовʼязково пити достатньо води, а також увімкнути очищувач повітря за його наявності.

"Наразі дощ і помірний вітер сприяють очищенню приземного шару атмосфери, перемішуванню повітряних мас та швидкому розсіюванню шкідливих речовин", - зазначили в ОВА.

В інших населених пунктах Київщини перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин не спостерігається.

Юлія Шрамко

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