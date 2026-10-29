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рф ударила по птицефабрике под Киевом, тысячу птиц не удалось спасти

Киев • УНН

 • 1492 просмотра

Российские дроны вызвали пожар на птицефабрике в Бориспольском районе. Из 16 тысяч птиц 15 тысяч удалось спасти.

рф ударила по птицефабрике под Киевом, тысячу птиц не удалось спасти

Российские войска ударили по птицефабрике под Киевом, тысячу птиц из поголовья спасти не удалось. Об этом сообщили в ГСЧС Украины 29 октября, показав последствия, пишет УНН.

Киевщина: российские войска ударили по птицефабрике в Бориспольском районе. Возник пожар в здании, где находилось около 16 тысяч птиц. Огнеборцы ликвидировали возгорание. 15 тысяч птиц удалось спасти

- сообщили в ГСЧС.

Ночные атаки РФ на Украину: взрывы в Харькове, удары по Днепропетровской области и погибший в Ровенской области29.10.26, 07:58 • 23177 просмотров

В Киевской ОВА уточнили, что пожар на сельскохозяйственном предприятии в Бориспольском районе возник "в результате утренней атаки вражеских дронов". 

В Белой Церкви и Броварах зафиксирован умеренный уровень мелкодисперсной пыли в воздухе.

До улучшения ситуации специалисты советуют держать окна закрытыми, не находиться длительное время на открытом воздухе, обязательно пить достаточно воды, а также включить очиститель воздуха при его наличии.

"В настоящее время дождь и умеренный ветер способствуют очищению приземного слоя атмосферы, перемешиванию воздушных масс и быстрому рассеиванию вредных веществ", - отметили в ОВА.

В других населённых пунктах Киевщины превышения допустимого содержания химических и биологических веществ не наблюдается.

Юлия Шрамко

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