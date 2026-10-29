рф ударила по птицефабрике под Киевом, тысячу птиц не удалось спасти

Российские войска ударили по птицефабрике под Киевом, тысячу птиц из поголовья спасти не удалось. Об этом сообщили в ГСЧС Украины 29 октября, показав последствия, пишет УНН.

Киевщина: российские войска ударили по птицефабрике в Бориспольском районе. Возник пожар в здании, где находилось около 16 тысяч птиц. Огнеборцы ликвидировали возгорание. 15 тысяч птиц удалось спасти - сообщили в ГСЧС.

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В Киевской ОВА уточнили, что пожар на сельскохозяйственном предприятии в Бориспольском районе возник "в результате утренней атаки вражеских дронов".

В Белой Церкви и Броварах зафиксирован умеренный уровень мелкодисперсной пыли в воздухе.

До улучшения ситуации специалисты советуют держать окна закрытыми, не находиться длительное время на открытом воздухе, обязательно пить достаточно воды, а также включить очиститель воздуха при его наличии.

"В настоящее время дождь и умеренный ветер способствуют очищению приземного слоя атмосферы, перемешиванию воздушных масс и быстрому рассеиванию вредных веществ", - отметили в ОВА.

В других населённых пунктах Киевщины превышения допустимого содержания химических и биологических веществ не наблюдается.