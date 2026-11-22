У селищі Димер Київської області кількість загиблих унаслідок російського удару 22 листопада зросла до п'яти після того, як рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини. Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко, пише УНН.

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За інформацією обласної влади, пошуково-рятувальна операція на місці зруйнованої багатоповерхівки триває. Надзвичайники продовжують розбирати завали та шукати людей, які можуть перебувати під уламками.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих та шістьох поранених унаслідок російського обстрілу.

Під завалами можуть залишатися люди

Російський ударний безпілотник влучив у житловий будинок близько п'ятої ранку, коли мешканці спали.

Під час рятувальної операції надзвичайники дістали живим 7-річного Давида, який провів під уламками майже 14 годин. Стан хлопчика стабільний, він перебуває під наглядом лікарів.

Раніше рятувальники повідомляли, що під завалами можуть залишатися ще дев'ятеро людей. Пошукові роботи продовжуються.

"Я Давид, не спішіть, зі мною все добре" – стали відомі подробиці порятунку 7-річного хлопчика з-під завалів у Димері