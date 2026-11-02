Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: молодики в масках почали розганяти натовп, на місці лунають постріли

На місці сутички у Петропавлівській Борщагівці молодики в масках почали розганяти натовп, на місці лунають постріли, передає кореспондент УНН.

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Як передає кореспондент УНН з місця події, активісти намагалися перекрити шлях автобуса, на якому намагалися вивезти людей.

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Молодики в масках розігнали натовп, щоб пропустити автобус, у якому вже не було людей, після чого на місці подій пролунали постріли.

Попередження - на відео може бути нецензурна лексика

Нагадаємо

З опівдня ширилася інформація про інцидент у районі вулиці Сонячна, 7 (район Петропавлівської Борщагівки у столиці). Очевидці публікували відео з локації, на яких було видно карети "швидкої" та медичних працівників. Основна версія, яку висували, — нібито озброєний невідомий чоловік утримує в приватному будинку у заручниках 40 цивільних. І серед них вже є поранені, яким необхідна допомога медиків.

Згодом до діалогу з представниками ЗМІ підключилася Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Центрального регіону. Там запевнили, що інформація про десятки заручників, які нібито перебували у приватному будинку, не відповідає дійсності. А сам інцидент виник навколо затримання військового, який пішов у СЗЧ.

Але менш, ніж через годину, зявилися свідчення медичної працівниці з місця подій. Жінка разом із правоохоронцями отримала доступ до приватного будинку за адресою. Потім вона розповіла журналістам, що у приміщенні будівлі — від горищ і до підвалу — бачила як мінімум 25 людей. Цивільні вони чи військові, — невідомо. Чотири людини із тих, яких знайшли у приміщенні, потребують медичної допомоги. Їх уже завантажили до карет "швидкої допомоги". Які конкретно ушкодження отримали чоловіки та хто їх їм завдав, медик не уточнила.