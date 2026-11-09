Сутички в Петропавлівській Борщагівці: чоловік отримав підозру і арешт за спробу перекинути автобус Нацгвардії
Київ • УНН
22-річного чоловіка підозрюють у закликах перекинути автобус Нацгвардії та пошкодженні його під час сутичок. Суд призначив заставу 66 тисяч гривень.
У справі про сутички в Петропавлівській Борщагівці повідомили про шосту підозру. Як повідомили в прокуратурі Київської області, йдеться про чоловіка, який закликав перекинути автобус Нацгвардії, передає УНН.
22-річному чоловікові повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності військового формування в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України)
За даними слідства, у Петропавлівській Борщагівці Бучанського району чоловік закликав присутніх перекинути службовий автобус Нацгвардії, у якому перебували військовослужбовці. Він разом з іншими особами розхитував автобус і бив ногами по кузову.
Унаслідок цих дій автобус зазнав механічних пошкоджень. Блокування в’їздів і виїздів з території підрозділу обмежило рух службового транспорту та ускладнило виконання завдань військовослужбовцями.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 66 тисяч гривень.
Додамо
Раніше у справі про блокування підрозділу Нацгвардії в Петропавлівській Борщагівці ще п’ятьом особам повідомили про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Чотирьом - без права внесення застави, ще одній підозрюваній - з можливістю внесення застави у розмірі 66 тисяч гривень.
Нагадаємо
ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).
За інформацією ДБР, "події розгорталися біля приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії України, повернутих після самовільного залишення військової частини (СЗЧ)".
Після поширення в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових, біля будинку зібралися громадяни. Конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та було пошкоджено службові автомобілі поліції, вказали у ДБР.
У Петропавлівській Борщагівці молодики, які розганяли силою натовп, напали на фотографа УНН.