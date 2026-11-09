Столкновения в Петропавловской Борщаговке: мужчине сообщили о подозрении и избрали арест за попытку опрокинуть автобус Нацгвардии
Киев • УНН
22-летнего мужчину подозревают в призывах опрокинуть автобус Нацгвардии и его повреждении во время столкновений. Суд назначил залог в размере 66 тысяч гривен.
По делу о столкновениях в Петропавловской Борщаговке сообщили о шестом подозрении. Как сообщили в прокуратуре Киевской области, речь идет о мужчине, который призывал опрокинуть автобус Нацгвардии, передает УНН.
22-летнему мужчине сообщили о подозрении в воспрепятствовании законной деятельности воинского формирования в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины)
По данным следствия, в Петропавловской Борщаговке Бучанского района мужчина призывал присутствующих опрокинуть служебный автобус Нацгвардии, в котором находились военнослужащие. Он вместе с другими лицами раскачивал автобус и бил ногами по кузову.
В результате этих действий автобус получил механические повреждения. Блокирование въездов и выездов с территории подразделения ограничило движение служебного транспорта и усложнило выполнение задач военнослужащими.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 66 тысяч гривен.
Добавим
Ранее по делу о блокировании подразделения Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке еще пяти лицам сообщили о подозрении. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей. Четверым — без права внесения залога, еще одной подозреваемой — с возможностью внесения залога в размере 66 тысяч гривен.
Напомним
ГБР начало уголовное производство по факту событий, произошедших 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).
По информации ГБР, "события разворачивались возле частного дома, который использовали для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины, возвращенных после самовольного оставления воинской части (СОЧ)".
После распространения в социальных сетях сообщений о якобы незаконном удержании военнослужащих возле дома собрались граждане. Конфликт перерос в столкновения, во время которых раздались выстрелы и были повреждены служебные автомобили полиции, указали в ГБР.
В Петропавловской Борщаговке молодчики, которые силой разгоняли толпу, напали на фотографа УНН.