Правоохоронці продовжують встановлювати обставини сутичок у Петропавлівській Борщагівці. Шістьом фігурантам інциденту обрано запобіжні заходи, повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

Минулого тижня сімом особам повідомили про підозру: шістьом - за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, або грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства з особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом), ще одному - за ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу або військовослужбовцю під час виконання ним своїх обов'язків) Кримінального кодексу України. Раніше правоохоронці затримали громадянку, яка, за даними слідства, підбурювала місцевих жителів до протиправних дій, двох її спільників, а також ще шістьох осіб. Наразі спільно з СБУ у межах процесуальних заходів загалом повідомлено про підозри 16 особам - повідомили в поліції.

Суд обрав шістьом фігурантам наступні запобіжні заходи: 4 - у вигляді нічного домашнього арешту, ще 2 - особисте зобовʼязання.

Контекст

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

За інформацією ДБР, "події розгорталися біля приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії України, повернутих після самовільного залишення військової частини (СЗЧ)".

Після поширення в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових, біля будинку зібралися громадяни. Конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та було пошкоджено службові автомобілі поліції, вказали у ДБР.

Також УНН повідомляв, що у Петропавлівській Борщагівці молодики, які розганяли силою натовп, напали на нашого фотографа.