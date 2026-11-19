Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства столкновений в Петропавловской Борщаговке. Шестерым фигурантам инцидента избраны меры пресечения, сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

На прошлой неделе семерым лицам сообщили о подозрении: шестерым - по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, или грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу с особой дерзостью или исключительным цинизмом), еще одному - по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа или военнослужащему во время исполнения им своих обязанностей) Уголовного кодекса Украины. Ранее правоохранители задержали гражданку, которая, по данным следствия, подстрекала местных жителей к противоправным действиям, двух ее сообщников, а также еще шестерых лиц. В настоящее время совместно с СБУ в рамках процессуальных мероприятий в общей сложности о подозрении сообщили 16 лицам - сообщили в полиции.

Суд избрал шестерым фигурантам следующие меры пресечения: 4 - в виде ночного домашнего ареста, еще 2 - личное обязательство.

Контекст

ГБР начало уголовное производство по факту событий, произошедших 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

По информации ГБР, "события разворачивались возле частного дома, который использовали для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины, возвращенных после самовольного оставления воинской части (СЗЧ)".

После распространения в социальных сетях сообщений о якобы незаконном удержании военнослужащих возле дома собрались граждане. Конфликт перерос в столкновения, во время которых прозвучали выстрелы и были повреждены служебные автомобили полиции, указали в ГБР.

Также УНН сообщал, что в Петропавловской Борщаговке молодчики, которые силой разгоняли толпу, напали на нашего фотографа.