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Зеленський продовжив іноземним військовим строки оформлення посвідок: закон підписано

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Іноземні військовослужбовці зможуть звертатися за посвідками на проживання до 10 травня 2027 року. Закон також визначає правила для нових контрактників.

Зеленський продовжив іноземним військовим строки оформлення посвідок: закон підписано

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який продовжує строк звернення за посвідками на тимчасове проживання для іноземних військовослужбовців до 10 травня 2027 року. Про це повідомило міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Закон набере чинності наступного дня після офіційного опублікування. До набрання чинності закону №16094, іноземці, які служили в Україні станом на 10 травня 2026 року, мали оформити посвідку впродовж шести місяців. Через виконання бойових завдань не всі військові змогли вчасно пройти необхідні процедури.

Відповідно до пояснювальної записки, метою даного закону є продовження строку, впродовж якого іноземці та особи без громадянства, які уклали контракт про проходження військової служби до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу та медичного забезпечення військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства", зобов’язані звернутися за оформленням посвідки на тимчасове проживання, а також надання подовжених строків для звернення за оформленням таких посвідок для іноземців та осіб без громадянства, які укладають контракти про проходження військової служби вже після набрання чинності зазначеним законом.

У перехідних положеннях закону пропонується встановити також фіксований строк законного перебування для тих іноземців та осіб без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби, але не встигли вчасно звернутися за оформленням посвідки на тимчасове проживання - 10 травня 2027 року.

У Міністерстві оборони України назвали нові строки продовження посвідок на тимчасове проживання іноземним добровольцям:

  • для тих, хто уклав контракт до 10 травня 2026 року строк звернення за посвідкою збільшили з шести місяців до одного року від дня набрання чинності попереднім законом, тобто до 10 травня 2027 року;
    • для тих, хто уклав контракт після 10 травня 2026 року, але до набрання чинності нового закону. Якщо військовослужбовець ще не встиг оформити посвідку, то за нею можна звернутися до 10 травня 2027 року;
      • для тих, хто укладатиме контракт після набрання чинності законом. Їхнє перебування в Україні вважатиметься законним від дня укладення контракту до отримання посвідки, але не довше трьох місяців;
        • для військовослужбовців, які припинили контракт. У визначених законом випадках, якщо людина не має посвідки чи іншого документа, що підтверджує законність перебування, їй надається три місяці для врегулювання статусу.

          До оформлення посвідки для усіх цих категорій законність перебування в Україні можна підтвердити військово-обліковим документом, службовим посвідченням або довідкою встановленого Міноборони зразка.

          Нагадаємо

          Кабінет міністрів України підтримав створення у складі Національної гвардії Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства.

          Євген Устименко

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