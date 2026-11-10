Зеленский продлил иностранным военнослужащим сроки оформления видов на жительство: закон подписан

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который продлевает срок обращения за удостоверениями на временное проживание для иностранных военнослужащих до 10 мая 2027 года. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования. До вступления в силу закона №16094 иностранцы, которые служили в Украине по состоянию на 10 мая 2026 года, должны были оформить удостоверение в течение шести месяцев. Из-за выполнения боевых задач не все военнослужащие смогли своевременно пройти необходимые процедуры.

Согласно пояснительной записке, целью данного закона является продление срока, в течение которого иностранцы и лица без гражданства, заключившие контракт о прохождении военной службы до вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового статуса и медицинского обеспечения военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства", обязаны обратиться за оформлением удостоверения на временное проживание, а также предоставление продленных сроков для обращения за оформлением таких удостоверений для иностранцев и лиц без гражданства, которые заключают контракты о прохождении военной службы уже после вступления в силу указанного закона.

В переходных положениях закона предлагается также установить фиксированный срок законного пребывания для тех иностранцев и лиц без гражданства, которые в установленном порядке заключили контракт о прохождении военной службы, но не успели своевременно обратиться за оформлением удостоверения на временное проживание, - 10 мая 2027 года.

В Министерстве обороны Украины назвали новые сроки продления удостоверений на временное проживание иностранным добровольцам:

для тех, кто заключил контракт до 10 мая 2026 года, срок обращения за удостоверением увеличили с шести месяцев до одного года со дня вступления в силу предыдущего закона, то есть до 10 мая 2027 года;

для тех, кто заключил контракт после 10 мая 2026 года, но до вступления в силу нового закона. Если военнослужащий еще не успел оформить удостоверение, то обратиться за ним можно до 10 мая 2027 года;

для тех, кто будет заключать контракт после вступления в силу закона. Их пребывание в Украине будет считаться законным со дня заключения контракта до получения удостоверения, но не дольше трех месяцев;

для военнослужащих, которые прекратили контракт. В определенных законом случаях, если у человека нет удостоверения или другого документа, подтверждающего законность пребывания, ему предоставляется три месяца для урегулирования статуса.

До оформления удостоверения для всех этих категорий законность пребывания в Украине можно подтвердить военно-учетным документом, служебным удостоверением или справкой установленного Министерством обороны образца.

Напомним

Кабинет министров Украины поддержал создание в составе Национальной гвардии Центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства.