ДСНС очолила рейтинг довіри українців до інституцій із показником 96% - опитування

Серед українських інституцій найбільшою довірою громадян користується Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного Rating Group у вересні, повідомляє УНН.

Деталі

Так, довіряють ДСНС 96% опитаних. Друге місце за рівнем довіри посіла Національна гвардія України (83%), третє - Служба безпеки України (73%).

Найбільшу недовіру опитані висловлюють Офісу генерального прокурора (76%) і судам (судовій системі в цілому, 70%) - вказали соціологи.

Вони додали, що порівняно з 2025 р. суттєво зросла довіра до НАБУ (з 48% до 52%). Водночас знизився рівень довіри до Офісу генерального прокурора (з 28% до 19%) і Національної поліції (з 48% до 42%), а щодо інших інституцій він майже не змінився.

Нагадаємо

Згідно з опитуванням групи "Рейтинг" від 5-6 серпня, Зеленський має 25,2% підтримки, Залужний – 16,7%, Федоров – 12,5%. Далі йдуть Буданов, Порошенко та Разумков.

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