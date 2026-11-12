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ДСНС очолила рейтинг довіри українців до інституцій із показником 96% - опитування

Київ • УНН

 • 90 перегляди

ДСНС довіряють 96% українців, Нацгвардії - 83%, СБУ - 73%. Найбільше не довіряють судам і Офісу генпрокурора.

ДСНС очолила рейтинг довіри українців до інституцій із показником 96% - опитування

Серед українських інституцій найбільшою довірою громадян користується Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного Rating Group у вересні, повідомляє УНН.

Деталі

Так, довіряють ДСНС 96% опитаних. Друге місце за рівнем довіри посіла Національна гвардія України (83%), третє - Служба безпеки України (73%).

Найбільшу недовіру опитані висловлюють Офісу генерального прокурора (76%) і судам (судовій системі в цілому, 70%)

- вказали соціологи.

Вони додали, що порівняно з 2025 р. суттєво зросла довіра до НАБУ (з 48% до 52%). Водночас знизився рівень довіри до Офісу генерального прокурора (з 28% до 19%) і Національної поліції (з 48% до 42%), а щодо інших інституцій він майже не змінився.

Нагадаємо

Згідно з опитуванням групи "Рейтинг" від 5-6 серпня, Зеленський має 25,2% підтримки, Залужний – 16,7%, Федоров – 12,5%. Далі йдуть Буданов, Порошенко та Разумков.

Рейтинг схвалення путіна впав до найнижчого рівня з початку війни - опитування17.07.26, 14:53 • 8776 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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