ГСЧС возглавила рейтинг доверия украинцев к институтам с показателем 96% — опрос

Среди украинских институтов наибольшим доверием граждан пользуется Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого Rating Group в сентябре, сообщает УНН.

Детали

Так, ГСЧС доверяют 96% опрошенных. Второе место по уровню доверия заняла Национальная гвардия Украины (83%), третье — Служба безопасности Украины (73%).

Наибольшее недоверие опрошенные выражают Офису генерального прокурора (76%) и судам (судебной системе в целом, 70%) — указали социологи.

Они добавили, что по сравнению с 2025 годом существенно выросло доверие к НАБУ (с 48% до 52%). В то же время снизился уровень доверия к Офису генерального прокурора (с 28% до 19%) и Национальной полиции (с 48% до 42%), а в отношении других институтов он почти не изменился.

Напомним

Согласно опросу группы "Рейтинг" от 5–6 августа, Зеленский имеет 25,2% поддержки, Залужный — 16,7%, Федоров — 12,5%. Далее идут Буданов, Порошенко и Разумков.

Рейтинг одобрения путина упал до самого низкого уровня с начала войны - опрос