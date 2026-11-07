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Буданов визнав порушення та сплатить штраф за російську мову під час сутичок під Києвом

Київ • УНН

 • 2568 перегляди

Кирило Буданов визнав порушення мовного законодавства під час подій у Петропавлівській Борщагівці. Штраф сплатять у визначені строки.

Буданов визнав порушення та сплатить штраф за російську мову під час сутичок під Києвом

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов визнав факт порушення мовного законодавства під час подій у Петропавлівській Борщагівці, передбачений законом штраф буде сплачено у визначені строки. Про це повідомила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі 

Застосування російської мови очільником ОП викликало чимало обговорень та суперечок у мережі.

Мовна омбудсменка зазначила, що у цій конкретній історії всі належні юридичні процедури вже запущено.

Державний контроль триває відповідно до встановленого порядку. Комунікація з фігурантом інциденту відбулася — спокійно, без зайвого пафосу та в межах правового поля. Факт порушення визнано без спроб знайти виправдання чи увімкнути захисні реакції. Передбачений законом штраф буде сплачено у визначені строки 

- написала Івановська.

За її словами, правова держава тим і відрізняється від хаосу, що помилка фіксується, визнається і виправляється законним шляхом, а не лінчуванням у соцмережах.

Кожен із нас у стресових, побутових чи екстремальних обставинах може схибити, але зрілість суспільства вимірюється здатністю визнавати це і нести відповідальність 

- резюмувала мовна омбудсменка.

Нагадаємо

2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці біля будівлі, де тимчасово перебували військовослужбовці Національної гвардії України ("Азов"), сталися сутички через неправдиві повідомлення в соцмережах про нібито незаконне утримання 40 людей. 

У розпал подій на місце прибув голова Офісу Президента Кирило Буданов. На одному з відео зафіксовано факт його спілкування російською мовою, що спричинило неабиякий резонанс. 

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Олена Івановська
Сутички
Національна гвардія України
Кирило Буданов