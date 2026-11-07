Буданов визнав порушення та сплатить штраф за російську мову під час сутичок під Києвом
Київ • УНН
Кирило Буданов визнав порушення мовного законодавства під час подій у Петропавлівській Борщагівці. Штраф сплатять у визначені строки.
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов визнав факт порушення мовного законодавства під час подій у Петропавлівській Борщагівці, передбачений законом штраф буде сплачено у визначені строки. Про це повідомила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Деталі
Застосування російської мови очільником ОП викликало чимало обговорень та суперечок у мережі.
Мовна омбудсменка зазначила, що у цій конкретній історії всі належні юридичні процедури вже запущено.
Державний контроль триває відповідно до встановленого порядку. Комунікація з фігурантом інциденту відбулася — спокійно, без зайвого пафосу та в межах правового поля. Факт порушення визнано без спроб знайти виправдання чи увімкнути захисні реакції. Передбачений законом штраф буде сплачено у визначені строки
За її словами, правова держава тим і відрізняється від хаосу, що помилка фіксується, визнається і виправляється законним шляхом, а не лінчуванням у соцмережах.
Кожен із нас у стресових, побутових чи екстремальних обставинах може схибити, але зрілість суспільства вимірюється здатністю визнавати це і нести відповідальність
Нагадаємо
2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці біля будівлі, де тимчасово перебували військовослужбовці Національної гвардії України ("Азов"), сталися сутички через неправдиві повідомлення в соцмережах про нібито незаконне утримання 40 людей.
У розпал подій на місце прибув голова Офісу Президента Кирило Буданов. На одному з відео зафіксовано факт його спілкування російською мовою, що спричинило неабиякий резонанс.