Буданов визнав порушення та сплатить штраф за російську мову під час сутичок під Києвом

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов визнав факт порушення мовного законодавства під час подій у Петропавлівській Борщагівці, передбачений законом штраф буде сплачено у визначені строки. Про це повідомила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Застосування російської мови очільником ОП викликало чимало обговорень та суперечок у мережі.

Мовна омбудсменка зазначила, що у цій конкретній історії всі належні юридичні процедури вже запущено.

Державний контроль триває відповідно до встановленого порядку. Комунікація з фігурантом інциденту відбулася — спокійно, без зайвого пафосу та в межах правового поля. Факт порушення визнано без спроб знайти виправдання чи увімкнути захисні реакції. Передбачений законом штраф буде сплачено у визначені строки

За її словами, правова держава тим і відрізняється від хаосу, що помилка фіксується, визнається і виправляється законним шляхом, а не лінчуванням у соцмережах.

Кожен із нас у стресових, побутових чи екстремальних обставинах може схибити, але зрілість суспільства вимірюється здатністю визнавати це і нести відповідальність