Буданов признал нарушение и выплатит штраф за русский язык во время столкновений под Киевом
Киев • УНН
Кирилл Буданов признал нарушение языкового законодательства во время событий в Петропавловской Борщаговке. Штраф будет уплачен в установленные сроки.
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов признал факт нарушения языкового законодательства во время событий в Петропавловской Борщаговке, предусмотренный законом штраф будет уплачен в установленные сроки. Об этом сообщила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
Использование русского языка руководителем ОП вызвало немало обсуждений и споров в сети.
Языковой омбудсмен отметила, что в этой конкретной истории все необходимые юридические процедуры уже запущены.
Государственный контроль продолжается в соответствии с установленным порядком. Коммуникация с фигурантом инцидента состоялась — спокойно, без лишнего пафоса и в рамках правового поля. Факт нарушения признан без попыток найти оправдание или включить защитные реакции. Предусмотренный законом штраф будет уплачен в установленные сроки
По ее словам, правовое государство тем и отличается от хаоса, что ошибка фиксируется, признается и исправляется законным путем, а не линчеванием в соцсетях.
Каждый из нас в стрессовых, бытовых или экстремальных обстоятельствах может ошибиться, но зрелость общества измеряется способностью признавать это и нести ответственность
Напомним
2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке возле здания, где временно находились военнослужащие Национальной гвардии Украины ("Азов"), произошли столкновения из-за ложных сообщений в соцсетях о якобы незаконном удержании 40 человек.
В разгар событий на место прибыл глава Офиса Президента Кирилл Буданов. На одном из видео зафиксирован факт его общения на русском языке, что вызвало значительный резонанс.