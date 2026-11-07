Буданов признал нарушение и выплатит штраф за русский язык во время столкновений под Киевом

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов признал факт нарушения языкового законодательства во время событий в Петропавловской Борщаговке, предусмотренный законом штраф будет уплачен в установленные сроки. Об этом сообщила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская на своей странице в Facebook, передает УНН.

Использование русского языка руководителем ОП вызвало немало обсуждений и споров в сети.

Языковой омбудсмен отметила, что в этой конкретной истории все необходимые юридические процедуры уже запущены.

Государственный контроль продолжается в соответствии с установленным порядком. Коммуникация с фигурантом инцидента состоялась — спокойно, без лишнего пафоса и в рамках правового поля. Факт нарушения признан без попыток найти оправдание или включить защитные реакции. Предусмотренный законом штраф будет уплачен в установленные сроки

По ее словам, правовое государство тем и отличается от хаоса, что ошибка фиксируется, признается и исправляется законным путем, а не линчеванием в соцсетях.

Каждый из нас в стрессовых, бытовых или экстремальных обстоятельствах может ошибиться, но зрелость общества измеряется способностью признавать это и нести ответственность