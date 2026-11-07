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Буданов признал нарушение и выплатит штраф за русский язык во время столкновений под Киевом

Киев • УНН

 • 7660 просмотра

Кирилл Буданов признал нарушение языкового законодательства во время событий в Петропавловской Борщаговке. Штраф будет уплачен в установленные сроки.

Буданов признал нарушение и выплатит штраф за русский язык во время столкновений под Киевом

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов признал факт нарушения языкового законодательства во время событий в Петропавловской Борщаговке, предусмотренный законом штраф будет уплачен в установленные сроки. Об этом сообщила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали 

Использование русского языка руководителем ОП вызвало немало обсуждений и споров в сети.

Языковой омбудсмен отметила, что в этой конкретной истории все необходимые юридические процедуры уже запущены.

Государственный контроль продолжается в соответствии с установленным порядком. Коммуникация с фигурантом инцидента состоялась — спокойно, без лишнего пафоса и в рамках правового поля. Факт нарушения признан без попыток найти оправдание или включить защитные реакции. Предусмотренный законом штраф будет уплачен в установленные сроки 

- написала Ивановская.

По ее словам, правовое государство тем и отличается от хаоса, что ошибка фиксируется, признается и исправляется законным путем, а не линчеванием в соцсетях.

Каждый из нас в стрессовых, бытовых или экстремальных обстоятельствах может ошибиться, но зрелость общества измеряется способностью признавать это и нести ответственность 

- резюмировала языковой омбудсмен.

Напомним

2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке возле здания, где временно находились военнослужащие Национальной гвардии Украины ("Азов"), произошли столкновения из-за ложных сообщений в соцсетях о якобы незаконном удержании 40 человек. 

В разгар событий на место прибыл глава Офиса Президента Кирилл Буданов. На одном из видео зафиксирован факт его общения на русском языке, что вызвало значительный резонанс. 

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
Елена Ивановская
Столкновения
Национальная гвардия Украины
Кирилл Буданов