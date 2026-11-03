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Поліція встановила 16 активних учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці

Київ • УНН

 • 10914 перегляди

Поліція розслідує сутички та спроби силового проникнення у Петропавлівській Борщагівці. Встановлено 16 активних учасників зібрання.

Поліція встановила 16 активних учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці
Максим Цуцкірідзе. Фото: Нацполіція

Поліція розслідує протиправні дії під час зібрання у Петропавлівській Борщагівці та встановила 16 їхніх активних учасників. Про це повідомив т.в.о. Голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе під час брифінгу у МВС, передає УНН.

Деталі

Цуцкірідзе повідомив, що після поширення відеозвернень про нібито незаконне утримання людей біля будівлі сталися сутички та спроби силового проникнення. Поліція розслідує протиправні дії під час зібрання та встановила 16 їхніх активних учасників.

Додамо

У свою чергу глава МВС Іван Вигівський наголосив, що навколо інциденту поширювалися маніпулятивні повідомлення, які спотворювали реальний перебіг подій та створювали додаткову напругу в суспільстві.

Міністр розповів про передумови протесту та активну участь деяких з учасників, зокрема жінки, яка була вдягнута в однострій працівника екстреної медичної допомоги. Іван Вигівський підкреслив, що всі дії необхідно оцінювати в межах закону, а обставини інциденту та поведінку його учасників мають перевірити правоохоронні органи.

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Нагадаємо

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

За інформацією ДБР, "події розгорталися біля приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії України, повернутих після самовільного залишення військової частини (СЗЧ)".

Після поширення в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових, біля будинку зібралися громадяни. Конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та було пошкоджено службові автомобілі поліції, вказали у ДБР.

У Петропавлівській Борщагівці молодики, які розганяли силою натовп, напали на фотографа УНН.  

Національна гвардія України більше не використовуватиме будівлю в Петропавлівській Борщагівці на Київщині, навколо якої виник скандал. Люди, які раніше перебували в приміщенні, вже залишили його, повідомив речник НГУ.  

Антоніна Туманова

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