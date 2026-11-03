$45.530.1851.050.37
ukenru
18:43 • 6752 просмотра
рф направила три дрона на подстанцию, критически важную для стабильной работы Хмельницкой АЭС — Шмыгаль
18:28 • 10135 просмотра
Полиция установила 16 активных участников столкновений в Петропавловской Борщаговке
17:47 • 12448 просмотра
Уже шесть стран отказались играть с Россией на ЧМ-2027 по хоккею, в Украине отреагировали
17:35 • 15982 просмотра
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро
16:38 • 16510 просмотра
"Схема вызволения уклонистов": в МВД заявили, что "медичка" могла получать деньги за беспорядки под Киевом
16:23 • 20270 просмотра
В Киеве ситуация с электроснабжением чрезвычайно сложная, в ряде районов разворачивают пункты обогрева — мэр
16:04 • 13141 просмотра
Юлии Мендель заочно объявили о подозрении в государственной измене
16:00 • 11449 просмотра
В Берлине состоится встреча «Коалиции желающих» — Мерц назвал дату и ключевые вопросы
15:23 • 12049 просмотра
СБУ установила около 100 участников столкновений в Петропавловской Борщаговке
15:05 • 11858 просмотра
В Брюсселе Украина, США, Европа и НАТО 4 ноября обсудят гарантии безопасности - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
США готовят запрос в НАТО увеличить взносы на поставки оружия Украине - Bloomberg3 ноября, 09:57 • 25968 просмотра
Зеленский прибыл в Берлин на встречу с Мерцем перед переговорами в Абу-ДабиVideo3 ноября, 10:57 • 19132 просмотра
Бронирование в обмен на мобилизацию: почему новая идея правительства вызвала критику
Эксклюзив
3 ноября, 11:27 • 39347 просмотра
Украина ожидает открытия всех переговорных кластеров с ЕС до конца года - Премьер3 ноября, 11:38 • 21012 просмотра
Буданов: человека в форме медика возле дома в Борщаговке опросили, она задержана3 ноября, 12:23 • 15708 просмотра
публикации
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро17:35 • 15989 просмотра
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины
Эксклюзив
14:07 • 22671 просмотра
Бронирование в обмен на мобилизацию: почему новая идея правительства вызвала критику
Эксклюзив
3 ноября, 11:27 • 39440 просмотра
"Шахтёр" — "Спортинг", "Атлетико" — "Бавария" — анонс 4-го тура ЛЧVideo2 ноября, 20:14 • 62260 просмотра
От 18-летнего дебютанта до абсолютного рекорда — как Ярмоленко шёл к 125 голам в УПЛPhotoVideo2 ноября, 17:35 • 70401 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Вигивский Иван Михайлович
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Киевская область
Франция
Реклама
УНН Lite
Гонкуровскую премию получил роман об убийстве парижской натурщицы в 1949 году18:21 • 2838 просмотра
Disney готовит крупнейшее сокращение в этом году - хочет вложиться в контент3 ноября, 08:40 • 29316 просмотра
Уилла Смита заметили с бывшей женой в Австралии после завершения съёмок нового фильма3 ноября, 05:36 • 52840 просмотра
Вупи Голдберг трогательно попрощалась с Патриком Стюартом и рассказала об их многолетней дружбе3 ноября, 04:05 • 46826 просмотра
В Италии спустя 51 год возобновили расследование убийства режиссёра Пьера Паоло Пазолини3 ноября, 03:05 • 39919 просмотра
Актуальное
Отопление
Хранитель
MIM-104 Patriot
Техника
Фильм

Полиция установила 16 активных участников столкновений в Петропавловской Борщаговке

Киев • УНН

 • 10146 просмотра

Полиция расследует столкновения и попытки силового проникновения в Петропавловской Борщаговке. Установлены 16 активных участников собрания.

Полиция установила 16 активных участников столкновений в Петропавловской Борщаговке
Максим Цуцкиридзе. Фото: Нацполиция

Полиция расследует противоправные действия во время собрания в Петропавловской Борщаговке и установила 16 их активных участников. Об этом сообщил и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе во время брифинга в МВД, передает УНН.

Детали

Цуцкиридзе сообщил, что после распространения видеообращений о якобы незаконном удержании людей возле здания произошли столкновения и попытки силового проникновения. Полиция расследует противоправные действия во время собрания и установила 16 их активных участников.

Добавим

В свою очередь глава МВД Иван Выговский подчеркнул, что вокруг инцидента распространялись манипулятивные сообщения, которые искажали реальное развитие событий и создавали дополнительное напряжение в обществе.

Министр рассказал о предпосылках протеста и активном участии некоторых из участников, в частности женщины, которая была одета в форму работника экстренной медицинской помощи. Иван Выговский подчеркнул, что все действия необходимо оценивать в рамках закона, а обстоятельства инцидента и поведение его участников должны проверить правоохранительные органы.

"Схема вызволения уклонистов": в МВД заявили, что "медичка" могла получать деньги за беспорядки под Киевом03.11.26, 18:38 • 16518 просмотров

Напомним

ГБР начало уголовное производство по факту событий, произошедших 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

По информации ГБР, "события разворачивались возле частного дома, который использовали для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины, возвращенных после самовольного оставления воинской части (СОЧ)".

После распространения в соцсетях сообщений о якобы незаконном удержании военнослужащих возле дома собрались граждане. Конфликт перерос в столкновения, во время которых раздались выстрелы и были повреждены служебные автомобили полиции, указали в ГБР.

В Петропавловской Борщаговке молодые люди, которые силой разгоняли толпу, напали на фотографа УНН.  

Национальная гвардия Украины больше не будет использовать здание в Петропавловской Борщаговке Киевской области, вокруг которого возник скандал. Люди, которые ранее находились в помещении, уже покинули его, сообщил пресс-секретарь НГУ.  

Антонина Туманова

Криминал и ЧПКиевская область
Взрывы
Законы
Вигивский Иван Михайлович
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Национальная полиция Украины
Киевская область
Национальная гвардия Украины
Министерство внутренних дел Украины