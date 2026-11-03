Полиция установила 16 активных участников столкновений в Петропавловской Борщаговке

Максим Цуцкиридзе. Фото: Нацполиция

Полиция расследует противоправные действия во время собрания в Петропавловской Борщаговке и установила 16 их активных участников. Об этом сообщил и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе во время брифинга в МВД, передает УНН.

Детали

Цуцкиридзе сообщил, что после распространения видеообращений о якобы незаконном удержании людей возле здания произошли столкновения и попытки силового проникновения. Полиция расследует противоправные действия во время собрания и установила 16 их активных участников.

Добавим

В свою очередь глава МВД Иван Выговский подчеркнул, что вокруг инцидента распространялись манипулятивные сообщения, которые искажали реальное развитие событий и создавали дополнительное напряжение в обществе.

Министр рассказал о предпосылках протеста и активном участии некоторых из участников, в частности женщины, которая была одета в форму работника экстренной медицинской помощи. Иван Выговский подчеркнул, что все действия необходимо оценивать в рамках закона, а обстоятельства инцидента и поведение его участников должны проверить правоохранительные органы.

"Схема вызволения уклонистов": в МВД заявили, что "медичка" могла получать деньги за беспорядки под Киевом

Напомним

ГБР начало уголовное производство по факту событий, произошедших 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

По информации ГБР, "события разворачивались возле частного дома, который использовали для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины, возвращенных после самовольного оставления воинской части (СОЧ)".

После распространения в соцсетях сообщений о якобы незаконном удержании военнослужащих возле дома собрались граждане. Конфликт перерос в столкновения, во время которых раздались выстрелы и были повреждены служебные автомобили полиции, указали в ГБР.

В Петропавловской Борщаговке молодые люди, которые силой разгоняли толпу, напали на фотографа УНН.

Национальная гвардия Украины больше не будет использовать здание в Петропавловской Борщаговке Киевской области, вокруг которого возник скандал. Люди, которые ранее находились в помещении, уже покинули его, сообщил пресс-секретарь НГУ.