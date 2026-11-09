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The Guardian
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Теракт у Львові: справу 33-річної обвинуваченої у загибелі двох людей передали до суду

Київ • УНН

 • 1248 перегляди

Унаслідок двох вибухів у Львові загинули поліцейська та військовий, ще 26 людей постраждали. Обвинувачену тримають під вартою.

Теракт у Львові: справу 33-річної обвинуваченої у загибелі двох людей передали до суду

Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 33-річної жінки, обвинуваченої у вчиненні теракту у Львові 22 лютого 2026 року. Унаслідок двох вибухів загинули двоє людей, ще 26 отримали поранення. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, жінка погодилася на пропозицію, отриману через Telegram, виготовити та встановити вибухові пристрої. Для цього вона приїхала до Львова, орендувала квартиру поблизу місця запланованого теракту та за інструкціями куратора виготовила два саморобні вибухові пристрої.

Увечері 21 лютого вона заклала їх у смітниках на вулиці Данилишина. Пристрої були начинені металевими елементами для посилення ураження. Для спостереження за місцем вибухів жінка залишила в орендованій квартирі телефон із увімкненою відеотрансляцією та виїхала зі Львова.

Близько 00:30 на лінію 102 надійшло неправдиве повідомлення про проникнення до магазину неподалік місця закладення вибухівки. Коли прибули патрульні, пролунав перший вибух. Після прибуття другого наряду стався ще один.

Загинули 23-річна патрульна поліцейська та 31-річний військовослужбовець Національної гвардії України. Поліцейська померла на місці, військовий — у лікарні майже через два тижні. Ще 26 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Також пошкоджено майно мешканців і підприємців.

Того ж дня правоохоронці встановили та затримали ймовірну виконавицю теракту у Старому Самборі.

Жінці інкримінують терористичний акт, що призвів до загибелі людей, незаконне виготовлення, носіння та зберігання вибухових пристроїв (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 КК України). Вона перебуває під вартою.

Окремо повідомлено про підозру жінці, яка, за даними слідства, зробила неправдивий виклик поліції щодо нібито вчиненого злочину поблизу місця теракту (ч. 2 ст. 383 КК України).

У Києві п'яний чоловік розбив скло Lexus і заснув у салоні09.11.26, 09:34 • 3370 переглядiв

Ольга Розгон

Кримінал
Теракт
Вибухи
Закони
Довічне позбавлення волі
Генеральний прокурор (Україна)
Національна гвардія України
Львів