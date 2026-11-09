Теракт во Львове: дело 33-летней обвиняемой в гибели двух человек передали в суд
Киев • УНН
В результате двух взрывов во Львове погибли полицейская и военнослужащий, еще 26 человек пострадали. Обвиняемая находится под стражей.
Прокуроры Львовской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 33-летней женщины, обвиняемой в совершении теракта во Львове 22 февраля 2026 года. В результате двух взрывов погибли два человека, еще 26 получили ранения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, женщина согласилась на предложение, полученное через Telegram, изготовить и установить взрывные устройства. Для этого она приехала во Львов, арендовала квартиру возле места запланированного теракта и по инструкциям куратора изготовила два самодельных взрывных устройства.
Вечером 21 февраля она заложила их в мусорных баках на улице Данилишина. Устройства были начинены металлическими элементами для усиления поражающего действия. Для наблюдения за местом взрывов женщина оставила в арендованной квартире телефон с включенной видеотрансляцией и уехала из Львова.
Около 00:30 на линию 102 поступило ложное сообщение о проникновении в магазин неподалеку от места закладки взрывчатки. Когда прибыли патрульные, раздался первый взрыв. После прибытия второго наряда произошел еще один.
Погибли 23-летняя патрульная полицейская и 31-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины. Полицейская умерла на месте, военнослужащий — в больнице почти через две недели. Еще 26 человек получили травмы различной степени тяжести. Также было повреждено имущество жителей и предпринимателей.
В тот же день правоохранители установили и задержали вероятную исполнительницу теракта в Старом Самборе.
Женщине инкриминируют террористический акт, приведший к гибели людей, незаконное изготовление, ношение и хранение взрывных устройств (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 УК Украины). Она находится под стражей.
Отдельно сообщено о подозрении женщине, которая, по данным следствия, сделала ложный вызов полиции по поводу якобы совершенного преступления возле места теракта (ч. 2 ст. 383 УК Украины).
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