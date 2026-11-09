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В Киеве пьяный мужчина разбил стекло Lexus и заснул в салоне

Киев • УНН

 • 1454 просмотра

24-летний киевлянин камнем разбил стекло припаркованного Lexus на АЗС и заснул внутри. Ему сообщили о подозрении.

В Киеве пьяный мужчина разбил стекло Lexus и заснул в салоне

В Киеве мужчине грозит до трех лет ограничения свободы за то, что он разбил камнем стекло Lexus и заснул в салоне; ему сообщили о подозрении. Об этом 9 ноября сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, "24-летний киевлянин, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пришел на территорию АЗС в Днепровском районе и решил проникнуть в чужой припаркованный автомобиль".

"Сначала правонарушитель пытался разбить окно транспортного средства мусорным контейнером, а впоследствии нашел камень, разбил им стекло, пролез в салон и заснул", — указали в полиции.

Во время проверки мужчины на состояние опьянения прибор "Драгер", как сообщается, показал 2,26 промилле.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Украины — нарушение неприкосновенности жилища. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

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Юлия Шрамко

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