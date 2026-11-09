У Києві п'яний чоловік розбив скло Lexus і заснув у салоні

У Києві чоловіку загрожує до трьох років обмеження волі за те, що розбив камінням скло Lexus та заснув у салоні, йому повідомили про підозру. Про це повідомили у ГУНП у Києві 9 листопада, пише УНН.

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За даними поліції, "24-річний киянин, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння, прийшов на територію АЗС в Дніпровському районі та вирішив проникнути до чужої припаркованої автівки".

"Спочатку правопорушник намагався розбити вікно транспортного засобу сміттєвим контейнером, а згодом знайшов камінь, розбив ним скло, проліз у салон та заснув", - вказали у поліції.

Під час перевірки чоловіка на стан сп’яніння прилад "Драгер", як повідомляється, показав 2,26 проміле.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу України – порушення недоторканності житла. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.

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