Військові, які пройшли Маріуполь і полон: омбудсманка розповіла, хто був у будинку в Борщагівці під час сутичок

На місці, біля якого напередодні, 2 листопада, зібрався розлючений натовп людей, перебували не лише мобілізовані, а й військовослужбовці, які брали участь у боях за Маріуполь та "Азовсталь", пережили російський полон і повернулися до служби. Про це повідомила військова омбудсманка Ольга Решетилова у соцмережах 3 листопада, передає УНН.

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"У пункті дислокації військової частини, на який вчора нападав ошалілий натовп, окрім мобілізованих, знаходились військовослужбовці, які пройшли бої за Маріуполь, Азовсталь, російський полон і повернулися в стрій. Захищати свою державу, цивільне населення, українських дітей. Населення ж віддячило їм плювками, яйцями, вибитими вікнами і матюкливими підлітками", - заявила омбудсманка.

Вона також додала, що перевірка має встановити, чи були порушення щодо військових, які повернулися із СЗЧ, новобранців, а також щодо процедур і етапів проходження ними служби.

"Чи були порушення щодо військовослужбовців, які повернулися із СЗЧ, новобранців, щодо процедур і етапів проходження ними служби, - ми встановимо у межах перевірки. Чи зможемо ми відновити довіру між військом і суспільством, яка вкотре підірвана вчорашніми подіями, - питання відкрите. Очевидно, кожному і кожній потрібно докласти до цього зусиль. Не кожен і не кожна хочуть це робити", – зазначила посадовиця.

В Офісі Військового омбудсмана тим часом вказали: "Представники Офісу Військового омбудсмана працювали вчора у тимчасовому пункті дислокації військової частини Національної гвардії України у Петропавлівській Борщагівці, а також у госпіталі, куди були доставлені четверо військовослужбовців.

Перевірка має встановити, за яких обставин новобранці, які очікували на проходження БЗВП, та військовослужбовці після СЗЧ потрапили до пункту дислокації. Окрему увагу буде приділено обставинам проходження військово-лікарської комісії, обґрунтованості висновків щодо придатності до військової служби з огляду на стан здоров’я, а також обставинам самовільного залишення військової частини та процедурі повернення до військової служби.

Водночас наголошуємо, застосування сили до військовослужбовців та напад на військовий об’єкт є неприпустимими, події у Петропавлівській Борщагівці потребують жорсткого реагування правоохоронних органів у межах компетенції.

Особи, чиї протиправні дії будуть встановлені, повинні відповідати за них у передбаченому законом порядку".

Що сталося

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

За інформацією ДБР, "події розгорталися біля приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії України, повернутих після самовільного залишення військової частини (СЗЧ)".

Після поширення в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових, біля будинку зібралися громадяни. Конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та було пошкоджено службові автомобілі поліції, вказали у ДБР.

У Петропавлівській Борщагівці молодики, які розганяли силою натовп, напали на фотографа УНН.

Національна гвардія України більше не використовуватиме будівлю в Петропавлівській Борщагівці на Київщині, навколо якої виник скандал. Люди, які раніше перебували в приміщенні, вже залишили його, повідомив речник НГУ.