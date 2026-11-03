Военные, прошедшие через Мариуполь и плен: омбудсмен рассказала, кто находился в доме на Борщаговке во время столкновений

На месте, возле которого накануне, 2 ноября, собралась разъяренная толпа людей, находились не только мобилизованные, но и военнослужащие, участвовавшие в боях за Мариуполь и "Азовсталь", пережившие российский плен и вернувшиеся к службе. Об этом сообщила военная омбудсмен Ольга Решетилова в соцсетях 3 ноября, передает УНН.

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"В пункте дислокации воинской части, на который вчера нападала обезумевшая толпа, помимо мобилизованных, находились военнослужащие, прошедшие бои за Мариуполь, "Азовсталь", российский плен и вернувшиеся в строй. Защищать свое государство, гражданское население, украинских детей. А население отблагодарило их плевками, яйцами, выбитыми окнами и матерящимися подростками", — заявила омбудсмен.

Она также добавила, что проверка должна установить, были ли нарушения в отношении военнослужащих, вернувшихся из СЗЧ, новобранцев, а также в отношении процедур и этапов прохождения ими службы.

"Были ли нарушения в отношении военнослужащих, вернувшихся из СЗЧ, новобранцев, в отношении процедур и этапов прохождения ими службы — мы установим в рамках проверки. Сможем ли мы восстановить доверие между армией и обществом, которое в очередной раз подорвано вчерашними событиями, — вопрос открытый. Очевидно, каждому и каждой нужно приложить к этому усилия. Не каждый и не каждая хотят это делать", — отметила должностное лицо.

В Офисе Военного омбудсмена тем временем указали: "Представители Офиса Военного омбудсмена вчера работали во временном пункте дислокации воинской части Национальной гвардии Украины в Петропавловской Борщаговке, а также в госпитале, куда были доставлены четверо военнослужащих.

Проверка должна установить, при каких обстоятельствах новобранцы, ожидавшие прохождения БЗВП, и военнослужащие после СЗЧ попали в пункт дислокации. Особое внимание будет уделено обстоятельствам прохождения военно-врачебной комиссии, обоснованности выводов о пригодности к военной службе с учетом состояния здоровья, а также обстоятельствам самовольного оставления воинской части и процедуре возвращения к военной службе.

В то же время подчеркиваем: применение силы к военнослужащим и нападение на военный объект недопустимы, события в Петропавловской Борщаговке требуют жесткой реакции правоохранительных органов в пределах их компетенции.

Лица, чьи противоправные действия будут установлены, должны отвечать за них в предусмотренном законом порядке".

Что произошло

ГБР начало уголовное производство по факту событий, произошедших 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

По информации ГБР, "события разворачивались возле частного дома, который использовали для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины, возвращенных после самовольного оставления воинской части (СЗЧ)".

После распространения в соцсетях сообщений о якобы незаконном удержании военнослужащих возле дома собрались граждане. Конфликт перерос в столкновения, во время которых раздались выстрелы и были повреждены служебные автомобили полиции, указали в ГБР.

В Петропавловской Борщаговке молодые люди, разгонявшие толпу силой, напали на фотографа УНН.

Национальная гвардия Украины больше не будет использовать здание в Петропавловской Борщаговке Киевской области, вокруг которого разгорелся скандал. Люди, ранее находившиеся в помещении, уже покинули его, сообщил представитель НГУ.