ДТП с грузовиком произошло на трассе в Черкасской области: движение ограничено

На трассе М-30 недалеко от села Бабанка в Черкасской области произошло ДТП с участием грузовика, что временно ограничило движение транспорта, сообщили во вторник в патрульной полиции Украины, пишет УНН.

Детали

"На 570 км автодороги М-30 Стрый - Умань - Днепр - Изварино, возле села Бабанка Уманского района, временно ограничено движение автомобилей, в связи с ДТП", - сообщили в ведомстве в соцсетях.

На обнародованной патрульными фотографии с места происшествия видно, что грузовик перевернулся на бок.

Патрульные обеспечивают движение автомобилей в реверсном режиме.

Водителей призвали планировать свой маршрут заблаговременно.

С начала года более 800 украинцев погибло в ДТП: что становилось самой частой причиной аварий