ДТП с грузовиком произошло на трассе в Черкасской области: движение ограничено

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
  •  35911 просмотра

НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп

Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
  •  110203 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  113053 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  117061 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  111909 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  103449 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
10 июня 2024, 06:54  •  104971 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
10 июня 2024, 06:31  •  102041 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
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10 июня 2024, 06:04  •  100059 просмотра

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ДТП с грузовиком произошло на трассе в Черкасской области: движение ограничено

На трассе М-30 недалеко от села Бабанка Уманского района перевернулся грузовик, что временно ограничило движение транспорта и потребовало от транспортных средств использовать альтернативные маршруты.

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ДТП с грузовиком произошло на трассе в Черкасской области: движение ограничено

На Покровском направлении уничтожили вражеский самолет Су-25 - Генштаб

Вражеский самолет Су-25 уничтожен на Покровском направлении.

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На Покровском направлении уничтожили вражеский самолет Су-25 - Генштаб

В россии начался второй этап ядерных учений: что известно

Начался второй этап ядерных учений с участием россии и беларуси, посвященный совместной подготовке к возможному боевому применению нестратегического ядерного оружия.

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В россии начался второй этап ядерных учений: что известно

Украина получит от Германии 30 млн евро на энергетику: на что пойдут деньги

Германия выделяет Украине 30,4 млн евро на повышение эффективности передачи электроэнергии, включая реконструкцию подстанции с автоматизированной системой управления, чтобы она соответствовала требованиям ENTSO-E по надежности и безопасности, улучшая синхронную работу с европейской энергетической системой.

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Жатва-2024: в Одесской области готовятся собирать урожай

Фермеры Одесской области готовятся к сбору урожая 2024 года.

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Жатва-2024: в Одесской области готовятся собирать урожай

По Харьковщине за сутки россияне ударяли КАБами и баллистикой: четыре погибших и 11 пострадавших

10 июня российские войска атаковали Харьков и Харьковскую область с применением КАБов и баллистической ракеты, в результате чего 4 человека погибли и 11 получили ранения, а также был нанесен ущерб домам, гаражам и автомобилям.

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По Харьковщине за сутки россияне ударяли КАБами и баллистикой: четыре погибших и 11 пострадавших

Генштаб: на фронте за сутки 100 боестолкновений, больше всего - на Покровском направлении

По словам спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки на фронте произошло 100 боевых столкновений, из них 27 - на Покровском направлении.

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Генштаб: на фронте за сутки 100 боестолкновений, больше всего - на Покровском направлении

НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп

Народный депутат Михаил Цымбалюк считает, что НАБУ должно отчитываться перед парламентом о результатах своей деятельности, в том числе о резонансных делах, поскольку западные партнеры и украинское общество возлагают большие надежды на антикоррупционное бюро.

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НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп

В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, ранили человека

Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые здания, критическую инфраструктуру, учебные заведения и ранив одного человека.

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В горах Северной Осетии разбился российский самолет Су-34: что известно

Российский самолет Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии во время тренировочного полета, погибли оба пилота, находившиеся на борту.

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В горах Северной Осетии разбился российский самолет Су-34: что известно