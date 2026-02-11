$43.030.02
20:12
В столице Албании антиправительственные протесты переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В Тиране антиправительственные протесты переросли в столкновения с полицией, в результате чего пострадали десятки людей. Причиной недовольства стал коррупционный скандал с участием вице-премьера.

В столице Албании антиправительственные протесты переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией

Центр столицы Албании стал ареной масштабного противостояния между сторонниками оппозиции и правоохранителями во время акции за отставку действующего правительства. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и водометы после того, как протестующие начали бросать коктейли Молотова и сигнальные ракеты в сторону правительственных зданий. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Во время столкновений во вторник пострадали десятки людей, среди которых шестнадцать протестующих получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Для обеспечения порядка в Тиране было задействовано более 1300 полицейских, которым пришлось сдерживать многотысячную толпу.

По официальным данным правоохранительных органов, после завершения активной фазы беспорядков было арестовано 13 активных участников демонстрации.

"Свобода Ирана": тысячи людей вышли на демонстрацию в Берлине в поддержку иранских повстанцев

Это уже третья подобная волна протестов за последние месяцы, которая сопровождается агрессивными действиями со стороны демонстрантов. Ранее участники акций уже использовали камни и зажигательные смеси против силовиков, требуя немедленного переформатирования исполнительной власти из-за системных скандалов.

Коррупционный скандал и требования оппозиции

Основной причиной недовольства стало обвинение в коррупции, выдвинутое против вице-премьера и министра энергетики Белинды Баллуку. Специализированная прокуратура вменяет чиновнице вмешательство в государственные закупки для строительных проектов в пользу определенных компаний. Прокуроры официально обратились в парламент с требованием снять с Баллуку неприкосновенность для проведения полноценного расследования.

Несмотря на шквал критики и массовые митинги, премьер-министр Эди Рама пока отказывается увольнять свою заместительницу. Оппозиция настаивает, что только отставка всего правительства и снятие иммунитета с фигурантов дела позволят прекратить политический кризис в стране. Дальнейшее развитие событий зависит от результатов голосования в парламенте по депутатской неприкосновенности вице-премьера.

Протесты в Милане: тысячи людей выступили против Олимпиады-2026 и экологических последствий Игр

Степан Гафтко

Новости Мира
Энергетика
Столкновения
Эди Рама
Албания