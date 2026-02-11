В столице Албании антиправительственные протесты переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией

Центр столицы Албании стал ареной масштабного противостояния между сторонниками оппозиции и правоохранителями во время акции за отставку действующего правительства. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и водометы после того, как протестующие начали бросать коктейли Молотова и сигнальные ракеты в сторону правительственных зданий. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Во время столкновений во вторник пострадали десятки людей, среди которых шестнадцать протестующих получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Для обеспечения порядка в Тиране было задействовано более 1300 полицейских, которым пришлось сдерживать многотысячную толпу.

По официальным данным правоохранительных органов, после завершения активной фазы беспорядков было арестовано 13 активных участников демонстрации.

Это уже третья подобная волна протестов за последние месяцы, которая сопровождается агрессивными действиями со стороны демонстрантов. Ранее участники акций уже использовали камни и зажигательные смеси против силовиков, требуя немедленного переформатирования исполнительной власти из-за системных скандалов.

Коррупционный скандал и требования оппозиции

Основной причиной недовольства стало обвинение в коррупции, выдвинутое против вице-премьера и министра энергетики Белинды Баллуку. Специализированная прокуратура вменяет чиновнице вмешательство в государственные закупки для строительных проектов в пользу определенных компаний. Прокуроры официально обратились в парламент с требованием снять с Баллуку неприкосновенность для проведения полноценного расследования.

Несмотря на шквал критики и массовые митинги, премьер-министр Эди Рама пока отказывается увольнять свою заместительницу. Оппозиция настаивает, что только отставка всего правительства и снятие иммунитета с фигурантов дела позволят прекратить политический кризис в стране. Дальнейшее развитие событий зависит от результатов голосования в парламенте по депутатской неприкосновенности вице-премьера.

