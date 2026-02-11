У столиці Албанії антиурядові протести переросли у масові заворушення та зіткнення з поліцією

Центр столиці Албанії став ареною масштабного протистояння між прихильниками опозиції та правоохоронцями під час акції за відставку чинного уряду. Поліція була змушена застосувати сльозогінний газ і водомети після того, як протестувальники почали кидати коктейлі Молотова та сигнальні ракети в бік урядових будівель. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Під час зіткнень у вівторок постраждали десятки людей, серед яких шістнадцять протестувальників отримали опіки та травми різного ступеня тяжкості. Для забезпечення порядку в Тирані було задіяно понад 1300 поліцейських, яким довелося стримувати кількатисячний натовп.

За офіційними даними правоохоронних органів, після завершення активної фази заворушень було заарештовано 13 активних учасників демонстрації.

Це вже третя подібна хвиля протестів за останні місяці, яка супроводжується агресивними діями з боку демонстрантів. Раніше учасники акцій вже використовували каміння та запальні суміші проти силовиків, вимагаючи негайного переформатування виконавчої влади через системні скандали.

Корупційний скандал та вимоги опозиції

Основною причиною невдоволення стало звинувачення у корупції, висунуте проти віцепрем’єрки та міністерки енергетики Белінди Баллуку. Спеціалізована прокуратура закидає посадовиці втручання в державні закупівлі для будівельних проєктів на користь певних компаній. Прокурори офіційно звернулися до парламенту з вимогою зняти з Баллуку недоторканність для проведення повноцінного розслідування.

Попри шквал критики та масові мітинги, прем’єр-міністр Еді Рама наразі відмовляється звільняти свою заступницю. Опозиція наполягає, що лише відставка всього уряду та зняття імунітету з фігурантів справи дозволять припинити політичну кризу в країні. Подальший розвиток подій залежить від результатів голосування у парламенті щодо депутатської недоторканності віцепрем’єрки.

