20:12
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам'яті" на Олімпіаді-2026
17:38
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
17:08
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
16:55
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
Публікації
Ексклюзиви
У столиці Албанії антиурядові протести переросли у масові заворушення та зіткнення з поліцією

Київ • УНН

 • 66 перегляди

У Тирані антиурядові протести переросли у зіткнення з поліцією, внаслідок чого постраждали десятки людей. Причиною невдоволення став корупційний скандал за участю віцепрем'єрки.

У столиці Албанії антиурядові протести переросли у масові заворушення та зіткнення з поліцією

Центр столиці Албанії став ареною масштабного протистояння між прихильниками опозиції та правоохоронцями під час акції за відставку чинного уряду. Поліція була змушена застосувати сльозогінний газ і водомети після того, як протестувальники почали кидати коктейлі Молотова та сигнальні ракети в бік урядових будівель. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Під час зіткнень у вівторок постраждали десятки людей, серед яких шістнадцять протестувальників отримали опіки та травми різного ступеня тяжкості. Для забезпечення порядку в Тирані було задіяно понад 1300 поліцейських, яким довелося стримувати кількатисячний натовп.

За офіційними даними правоохоронних органів, після завершення активної фази заворушень було заарештовано 13 активних учасників демонстрації.

"Свобода Ірану": тисячі людей вийшли на демонстрацію в Берліні на підтримку іранських повстанців08.02.26, 04:48 • 10061 перегляд

Це вже третя подібна хвиля протестів за останні місяці, яка супроводжується агресивними діями з боку демонстрантів. Раніше учасники акцій вже використовували каміння та запальні суміші проти силовиків, вимагаючи негайного переформатування виконавчої влади через системні скандали.

Корупційний скандал та вимоги опозиції

Основною причиною невдоволення стало звинувачення у корупції, висунуте проти віцепрем’єрки та міністерки енергетики Белінди Баллуку. Спеціалізована прокуратура закидає посадовиці втручання в державні закупівлі для будівельних проєктів на користь певних компаній. Прокурори офіційно звернулися до парламенту з вимогою зняти з Баллуку недоторканність для проведення повноцінного розслідування.

Попри шквал критики та масові мітинги, прем’єр-міністр Еді Рама наразі відмовляється звільняти свою заступницю. Опозиція наполягає, що лише відставка всього уряду та зняття імунітету з фігурантів справи дозволять припинити політичну кризу в країні. Подальший розвиток подій залежить від результатів голосування у парламенті щодо депутатської недоторканності віцепрем’єрки.

Протести у Мілані: тисячі людей виступили проти Олімпіади-2026 та екологічних наслідків Ігор07.02.26, 20:50 • 12163 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Енергетика
Сутички
Еді Рама
Албанія