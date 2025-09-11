Албания стала первой страной в мире, где министром назначили ИИ

Албания назначила виртуального министра по государственным закупкам. Об этом пишет издание POLITICO, передает УНН.

Албания стала первой страной в мире, которая имеет виртуального министра, созданного из пикселей и кода и управляемого искусственным интеллектом. Ее имя - Диелла, что в переводе с албанского означает "солнечный свет" и она будет отвечать за все государственные закупки - пишет издание.

По данным СМИ, премьер Албании Эди Рама размышлял, что однажды страна может иметь цифрового министра и даже премьер-министра с искусственным интеллектом, но мало кто думал, что этот день наступит так быстро.

На собрании Социалистической партии в Тиране в четверг, где Рама объявил, какие министры будут уволены, а какие останутся на очередной срок, он также представил Диеллу, единственного нечеловеческого члена правительства - добавляет издание.

Рама заявил, что решения по тендерам будут приниматься вне министерств и передаваться в руки Диеллы, которая является слугой государственных закупок. Он сказал, что процесс будет поэтапным, но Албания станет страной, где государственные тендеры будут на 100 процентов неподкупными, а каждая государственная средства, проходящие через тендерную процедуру, будут на 100 процентов прозрачными.

Диелла будет оценивать тендеры и будет иметь право нанимать таланты со всего мира, одновременно преодолевая страх перед предубеждениями и жесткостью администрации.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины назначило цифровую личность по имени Виктория Ши, основанную на реальном человеке, для предоставления официальной информации по консульским вопросам.