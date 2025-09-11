Албания стала первой страной в мире, где министром назначили ИИ

$41.210.09
15:15 • 5500 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
14:55 • 14366 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
14:49 • 10592 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
14:33 • 9242 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
14:08 • 15118 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
12:34 • 12729 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 14904 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 13546 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 13667 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
11 сентября, 09:51 • 14518 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Месяц врачи боролись за жизнь ребенка: в Харькове умер 15-летний парень, пострадавший от обстрела РФ
11 сентября, 09:38 • 5380 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров
11 сентября, 11:11 • 26788 просмотра
F-35 «не имеют смысла» в борьбе с дешевыми БПЛА: стоимость управляемой ракеты превышает затраты РФ на «шахед»
13:02 • 7146 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений
14:57 • 4178 просмотра
Сийярто обвинил Украину в ухудшении отношений между двумя странами
15:13 • 4506 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению14:55 • 14379 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
14:08 • 15125 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 26835 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 46388 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 106511 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений14:57 • 4232 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 26835 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 22518 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 31131 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 95872 просмотра
Албания стала первой страной в мире, где министром назначили ИИ

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Албания первой в мире внедрила виртуального министра Диеллу, управляемого ИИ, для управления государственными закупками. Это обеспечит прозрачность и неподкупность тендеров.

Албания стала первой страной в мире, где министром назначили ИИ

Албания назначила виртуального министра по государственным закупкам. Об этом пишет издание POLITICO, передает УНН.

Албания стала первой страной в мире, которая имеет виртуального министра, созданного из пикселей и кода и управляемого искусственным интеллектом. Ее имя - Диелла, что в переводе с албанского означает "солнечный свет" и она будет отвечать за все государственные закупки 

- пишет издание.

По данным СМИ, премьер Албании Эди Рама размышлял, что однажды страна может иметь цифрового министра и даже премьер-министра с искусственным интеллектом, но мало кто думал, что этот день наступит так быстро.

На собрании Социалистической партии в Тиране в четверг, где Рама объявил, какие министры будут уволены, а какие останутся на очередной срок, он также представил Диеллу, единственного нечеловеческого члена правительства 

- добавляет издание.

Рама заявил, что решения по тендерам будут приниматься вне министерств и передаваться в руки Диеллы, которая является слугой государственных закупок. Он сказал, что процесс будет поэтапным, но Албания станет страной, где государственные тендеры будут на 100 процентов неподкупными, а каждая государственная средства, проходящие через тендерную процедуру, будут на 100 процентов прозрачными.

Диелла будет оценивать тендеры и будет иметь право нанимать таланты со всего мира, одновременно преодолевая страх перед предубеждениями и жесткостью администрации.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины назначило цифровую личность по имени Виктория Ши, основанную на реальном человеке, для предоставления официальной информации по консульским вопросам.

Павел Башинский

Новости МираТехнологии
Эди Рама
Албания