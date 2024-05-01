МЗС України представило цифрового речника з консульських питань на базі ШІ
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ України призначило цифрову особу на ім'я Вікторія Ші, засновану на реальній людині, для надання офіційної інформації з консульських питань.
Міністерство закордонних справ України призначило цифрову особу на ім'я Вікторія Ші, створену на основі реальної людини з використанням технологій штучного інтелекту, для надання офіційної інформації з консульських питань, повідомили у середу у МЗС України, пише УНН.
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"МЗС України вперше в історії створило з використанням технологій штучного інтелекту цифрову особу, яка офіційно коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ. Представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена на основі реальної людини - української співачки Розалі Номбре, яка погодилася pro bono виступити в якості прототипу для представниці", - повідомили у МЗС у соцмережах.
Команда проєкту, як вказано, відзняла та оцифрувала її.
"Важливо зазначити, що консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами, а з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступає лише цифрова особа Вікторія Ші", - зазначили у МЗС.
"Моє імʼя символізує нашу головну мету - перемогу України, а прізвище - штучний інтелект, який мене створив. Моя робота полягатиме в донесенні до громадськості оперативної та перевіреної інформації консульського департаменту МЗС України", - заявила Вікторія Ші в своєму вітальному відеозверненні.