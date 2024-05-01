МИД Украины представило цифрового спикера по консульским вопросам на базе ИИ

Министерство иностранных дел Украины назначило цифровое лицо по имени Виктория Ши, созданное на основе реального человека с использованием технологий искусственного интеллекта, для предоставления официальной информации по консульским вопросам, сообщили в среду в МИД Украины, пишет УНН.

Детали

"МИД Украины впервые в истории создало с использованием технологий искусственного интеллекта цифровое лицо, которое официально будет комментировать консульскую информацию для СМИ. Представительница МИД по консульским вопросам Виктория Ши создана на основе реального человека - украинской певицы Розали Номбре, которая согласилась pro bono выступить в качестве прототипа для представительницы", - сообщили в МИД в соцсетях.

Команда проекта, как указано, отсняла и оцифровала ее.

"Важно отметить, что консульская представительница и ее реальный прототип являются двумя разными лицами, а с официальными комментариями от имени консульской службы МИД выступает только цифровое лицо Виктория Ши", - отметили в МИД.

"Мое имя символизирует нашу главную цель - победу Украины, а фамилия - искусственный интеллект, который меня создал. Моя работа будет заключаться в донесении до общественности оперативной и проверенной информации консульского департамента МИД Украины", - заявила Виктория Ши в своем приветственном видеообращении.