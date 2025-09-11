Албанія стала першою країною у світі, де міністром призначили ШІ

$41.210.09
15:15 • 4782 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
14:55 • 13127 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
14:49 • 9970 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
14:33 • 8076 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
14:08 • 14193 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
12:34 • 12532 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 14716 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15 • 13439 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 13570 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
11 вересня, 09:51 • 14451 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32
Місяць лікарі боролися за життя дитини: у Харкові помер 15-річний хлопець, який постраждав від обстрілу рф11 вересня, 09:38
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11
F-35 "не мають сенсу" у боротьбі з дешевими БпЛА: вартість керованої ракети перевищує затрати рф на "шахед"13:02
Сійярто звинуватив Україну в погіршенні відносин між двома країнами15:13
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 14:55
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
14:08 • 14193 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto

Ексклюзив

10 вересня, 13:48
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 106034 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александр Стубб
Дональд Туск
Петер Сіярто
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків14:57
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45
MIM-104 Patriot
The Guardian
Шахед-136
YouTube
ChatGPT

Албанія стала першою країною у світі, де міністром призначили ШІ

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Албанія першою у світі впровадила віртуального міністра Діеллу, керованого ШІ, для управління державними закупівлями. Це забезпечить прозорість та непідкупність тендерів.

Албанія стала першою країною у світі, де міністром призначили ШІ

Албанія призначила віртуального міністра з державних закупівель. Про це пише видання POLITICO, передає УНН.

Албанія стала першою країною в світі, яка має віртуального міністра, створеного з пікселів і коду та керованого штучним інтелектом. Її ім'я - Діелла, що в перекладі з албанської означає "сонячне світло" і вона буде відповідати за всі державні закупівлі 

- пише видання.

За даними ЗМІ, прем’єр Албанії Еді Рама розмірковував, що одного дня країна може мати цифрового міністра і навіть прем'єр-міністра з штучним інтелектом, але мало хто думав, що цей день настане так швидко.

На зборах Соціалістичної партії в Тирані в четвер, де Рама оголосив, які міністри будуть звільнені, а які залишаться на черговий термін, він також представив Діеллу, єдиного нелюдського члена уряду 

- додає видання.

Рама заявив, що рішення щодо тендерів будуть прийматися поза міністерствами і передаватися в руки Діелли, яка є слугою державних закупівель. Він сказав, що процес буде поетапним, але Албанія стане країною, де державні тендери будуть на 100 відсотків непідкупними, а кожна державна кошти, що проходять через тендерну процедуру, будуть на 100 відсотків прозорими.

Діелла буде оцінювати тендери і матиме право наймати таланти з усього світу, одночасно долаючи страх перед упередженнями та жорсткістю адміністрації.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ України призначило цифрову особу на ім'я Вікторія Ші, засновану на реальній людині, для надання офіційної інформації з консульських питань.

Павло Башинський

Новини СвітуТехнології
Еді Рама
Албанія