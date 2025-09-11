Албанія стала першою країною у світі, де міністром призначили ШІ

Албанія призначила віртуального міністра з державних закупівель. Про це пише видання POLITICO, передає УНН.

Албанія стала першою країною в світі, яка має віртуального міністра, створеного з пікселів і коду та керованого штучним інтелектом. Її ім'я - Діелла, що в перекладі з албанської означає "сонячне світло" і вона буде відповідати за всі державні закупівлі - пише видання.

За даними ЗМІ, прем’єр Албанії Еді Рама розмірковував, що одного дня країна може мати цифрового міністра і навіть прем'єр-міністра з штучним інтелектом, але мало хто думав, що цей день настане так швидко.

На зборах Соціалістичної партії в Тирані в четвер, де Рама оголосив, які міністри будуть звільнені, а які залишаться на черговий термін, він також представив Діеллу, єдиного нелюдського члена уряду - додає видання.

Рама заявив, що рішення щодо тендерів будуть прийматися поза міністерствами і передаватися в руки Діелли, яка є слугою державних закупівель. Він сказав, що процес буде поетапним, але Албанія стане країною, де державні тендери будуть на 100 відсотків непідкупними, а кожна державна кошти, що проходять через тендерну процедуру, будуть на 100 відсотків прозорими.

Діелла буде оцінювати тендери і матиме право наймати таланти з усього світу, одночасно долаючи страх перед упередженнями та жорсткістю адміністрації.

Міністерство закордонних справ України призначило цифрову особу на ім'я Вікторія Ші, засновану на реальній людині, для надання офіційної інформації з консульських питань.