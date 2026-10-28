Вучич готував переворот після поразки на виборах, але відступив - The Times

Експрезидент Сербії Александар Вучич готував державний переворот, але відмовився після очевидної поразки на виборах. Про це повідомляє The Times, передає УНН.

Колишній керівник антитерористичного підрозділу поліції Сербії Спасоє Вулевич заявив, що Вучич відправив 4 тис. поліцейських та 3 тис. найманців до центру Белграда, щоб захистити свій режим.

У них був план скасувати результати голосування силою, якщо результат виявиться близьким, але, за моєю інформацією, він отримав багато дзвінків від поліції та інших осіб, що змусило його передумати. Його переконали, що все закінчиться для нього дуже погано, якщо він реалізує свій план