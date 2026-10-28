Вучич готовил переворот после поражения на выборах, но отступил - The Times

Экс-президент Сербии Александар Вучич готовил государственный переворот, но отказался от него после очевидного поражения на выборах. Об этом сообщает The Times, передает УНН.

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Бывший руководитель антитеррористического подразделения полиции Сербии Спасое Вулевич заявил, что Вучич отправил 4 тыс. полицейских и 3 тыс. наемников в центр Белграда, чтобы защитить свой режим.

У них был план отменить результаты голосования силой, если результат окажется близким, но, по моей информации, он получил много звонков от полиции и других лиц, что заставило его передумать. Его убедили, что все закончится для него очень плохо, если он реализует свой план - заявил Радомир Саичич, ведущий кандидат от Студенческого списка, которому прочат высокий пост в следующем правительстве.

Напомним

Бывший президент Сербии Александар Вучич признал поражение своей политической силы на парламентских выборах. По его словам, оппозиционный "Студенческий список" получит большинство в парламенте, тогда как Сербская прогрессивная партия рассчитывает получить лишь 105 из 250 депутатских мандатов.