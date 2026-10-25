Вучич визнав поразку на парламентських виборах у Сербії, тепер його партія втратить більшість

Президент Сербії Александар Вучич визнав поразку своєї політичної сили на парламентських виборах. За його словами, опозиційний "Студентський список" здобуде більшість у парламенті, тоді як Сербська прогресивна партія розраховує отримати лише 105 із 250 депутатських мандатів. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

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Вучич визнав, що його політична сила не змогла забезпечити достатню підтримку виборців для збереження парламентської більшості.

Водночас попередні оцінки свідчать про значний успіх "Студентського списку", який може отримати можливість сформувати нову більшість у Народній скупщині Сербії.

Що означають результати виборів

Для самостійного контролю над 250-місцевим парламентом політичній силі необхідно здобути щонайменше 126 мандатів.

У нас поки немає остаточних результатів, але… очевидно, що ми програли ці вибори. Переміг "Студентський список": вони отримають від 135 до 140 місць, а ми матимемо 105. Більше ніхто до парламенту не пройшов – заявив Вучич.

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Якщо Сербська прогресивна партія отримає 105 місць, їй бракуватиме 21 голосу до парламентської більшості.

Остаточний розподіл депутатських мандатів має підтвердити виборча комісія Сербії.

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