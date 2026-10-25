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У Сербії проходять дострокові вибори на тлі студентських протестів - Reuters

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Серби обирають парламент між SNS Александара Вучича та "Студентським списком". Станом на 11:00 явка становила 27,3%.

У Сербії проходять дострокові вибори на тлі студентських протестів - Reuters

У неділю, 25 жовтня, у Сербії люди прийшли на виборчі дільниці. Це відбувається на тлі студентських протестів проти вже колишнього президента Александара Вучича. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

На виборах головними суперниками є Сербська прогресивна партія (SNS) експрезидента Александара Вучича і "Студентський список". За даними соціологічної служби Ipsos і моніторингової організації CeSID, станом на 11:00 явка на виборчих дільницях становила 27,3%.

Виборчі дільниці закриються о 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом), а перші попередні результати очікують приблизно о 22:00 (23:00 за Києвом).

Контекст

Наприкінці вересня 2026 року президент Сербії Александар Вучич оголосив про свою відставку з посади. Він заявив, що має намір очолити передвиборчу кампанію на майбутніх парламентських виборах. У разі перемоги Вучич планує обійняти посаду прем’єр-міністра, але піде з посади президента.

До того УНН повідомляв, що 9 вересня Вучич розпустив парламент та призначив дострокові вибори до Народної скупщини на 25 жовтня.

Вучич домінував у сербській політиці понад десятиліття, обіймаючи посади прем'єра та президента. Його другий президентський термін мав завершитися у 2027 році, а балотуватися на третій термін він не міг.

Вучич пішов у відставку, але тепер хоче очолити уряд Сербії - проти цього виступають студенти29.09.26, 01:37 • 4536 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоПолітикаСвіт
Reuters
Александар Вучич
Сербія