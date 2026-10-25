В Сербии проходят досрочные выборы на фоне студенческих протестов - Reuters
Киев • УНН
Сербы выбирают парламент между SNS Александра Вучича и "Студенческим списком". По состоянию на 11:00 явка составила 27,3%.
В воскресенье, 25 октября, в Сербии люди пришли на избирательные участки. Это происходит на фоне студенческих протестов против уже бывшего президента Александра Вучича. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
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На выборах главными соперниками являются Сербская прогрессивная партия (SNS) экс-президента Александра Вучича и «Студенческий список». По данным социологической службы Ipsos и мониторинговой организации CeSID, по состоянию на 11:00 явка на избирательных участках составила 27,3%.
Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву), а первые предварительные результаты ожидаются примерно в 22:00 (23:00 по Киеву).
Контекст
В конце сентября 2026 года президент Сербии Александр Вучич объявил о своей отставке с должности. Он заявил, что намерен возглавить предвыборную кампанию на будущих парламентских выборах. В случае победы Вучич планирует занять должность премьер-министра, но уйдет с должности президента.
До этого УНН сообщал, что 9 сентября Вучич распустил парламент и назначил досрочные выборы в Народную скупщину на 25 октября.
Вучич доминировал в сербской политике более десятилетия, занимая должности премьер-министра и президента. Его второй президентский срок должен был завершиться в 2027 году, а баллотироваться на третий срок он не мог.
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