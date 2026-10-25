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В Сербии проходят досрочные выборы на фоне студенческих протестов - Reuters

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Сербы выбирают парламент между SNS Александра Вучича и "Студенческим списком". По состоянию на 11:00 явка составила 27,3%.

В Сербии проходят досрочные выборы на фоне студенческих протестов - Reuters

В воскресенье, 25 октября, в Сербии люди пришли на избирательные участки. Это происходит на фоне студенческих протестов против уже бывшего президента Александра Вучича. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Подробности

На выборах главными соперниками являются Сербская прогрессивная партия (SNS) экс-президента Александра Вучича и «Студенческий список». По данным социологической службы Ipsos и мониторинговой организации CeSID, по состоянию на 11:00 явка на избирательных участках составила 27,3%.

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву), а первые предварительные результаты ожидаются примерно в 22:00 (23:00 по Киеву).

Контекст

В конце сентября 2026 года президент Сербии Александр Вучич объявил о своей отставке с должности. Он заявил, что намерен возглавить предвыборную кампанию на будущих парламентских выборах. В случае победы Вучич планирует занять должность премьер-министра, но уйдет с должности президента.

До этого УНН сообщал, что 9 сентября Вучич распустил парламент и назначил досрочные выборы в Народную скупщину на 25 октября.

Вучич доминировал в сербской политике более десятилетия, занимая должности премьер-министра и президента. Его второй президентский срок должен был завершиться в 2027 году, а баллотироваться на третий срок он не мог.

Вучич подал в отставку, но теперь хочет возглавить правительство Сербии — студенты выступают против этого29.09.26, 01:37 • 4536 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоПолитикаНовости Мира
Reuters
Александр Вучич
Сербия