У Белграді напали на матір колишнього президента Сербії Александра Вучича у день виборів

У столиці Сербії Белграді група невідомих напала на Ангеліну Вучич, матір колишнього президента країни Александра Вучича. Жінка поверталася з ринку після голосування на виборчій дільниці, коли до неї підійшли кілька людей. Про це повідомляє Meduza із посиланням на сербський телеканал Informer TV, пише УНН.

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За словами телеведучої Олівери Мілетович, яка товаришує з родиною Вучича, до жінки наблизилася група із 7-8 осіб. Один із нападників різко вихопив у неї сумку з овочами та фруктами.

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Унаслідок інциденту Ангеліна Вучич отримала поріз руки, яка, за словами телеведучої, вже була травмована раніше. Мілетович стверджує, що нападник також почав ображати сина постраждалої.

Партія Вучича вимагає покарати нападників

Правляча Сербська прогресивна партія заявила, що група молодих людей штовхала Ангеліну Вучич, вигукувала образи та розірвала пакети з продуктами, які вона несла.

Сербська прогресивна партія вимагає негайної та рішучої реакції компетентних органів, встановлення всіх обставин події та притягнення до відповідальності всіх її учасників – йдеться в заяві політсили.

Наразі інформації про затримання нападників або офіційні результати розслідування немає. Обставини інциденту відомі переважно зі слів представників телеканалу та партії Вучича.

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