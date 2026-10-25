В Белграде напали на мать бывшего президента Сербии Александра Вучича в день выборов

В столице Сербии Белграде группа неизвестных напала на Ангелину Вучич, мать бывшего президента страны Александра Вучича. Женщина возвращалась с рынка после голосования на избирательном участке, когда к ней подошли несколько человек. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на сербский телеканал Informer TV, пишет УНН.

Детали

По словам телеведущей Оливеры Милетович, которая дружит с семьёй Вучича, к женщине приблизилась группа из 7–8 человек. Один из нападавших резко выхватил у неё сумку с овощами и фруктами.

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В результате инцидента Ангелина Вучич получила порез руки, которая, по словам телеведущей, уже была ранее травмирована. Милетович утверждает, что нападавший также начал оскорблять сына пострадавшей.

Партия Вучича требует наказать нападавших

Правящая Сербская прогрессивная партия заявила, что группа молодых людей толкала Ангелину Вучич, выкрикивала оскорбления и разорвала пакеты с продуктами, которые она несла.

Сербская прогрессивная партия требует немедленной и решительной реакции компетентных органов, установления всех обстоятельств произошедшего и привлечения к ответственности всех его участников — говорится в заявлении политической силы.

В настоящее время информации о задержании нападавших или официальных результатах расследования нет. Обстоятельства инцидента известны преимущественно со слов представителей телеканала и партии Вучича.

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