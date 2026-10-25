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Вучич признал поражение на парламентских выборах в Сербии, теперь его партия потеряет большинство

Киев • УНН

 • 1536 просмотра

Александар Вучич признал поражение своей партии на парламентских выборах. Сербская прогрессивная партия может получить 105 из 250 мандатов.

Вучич признал поражение на парламентских выборах в Сербии, теперь его партия потеряет большинство

Президент Сербии Александр Вучич признал поражение своей политической силы на парламентских выборах. По его словам, оппозиционный «Студенческий список» получит большинство в парламенте, тогда как Сербская прогрессивная партия рассчитывает получить лишь 105 из 250 депутатских мандатов. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Вучич признал, что его политическая сила не смогла обеспечить достаточную поддержку избирателей для сохранения парламентского большинства.

В то же время предварительные оценки свидетельствуют о значительном успехе «Студенческого списка», который может получить возможность сформировать новое большинство в Народной скупщине Сербии.

Что означают результаты выборов

Для самостоятельного контроля над 250-местным парламентом политической силе необходимо получить как минимум 126 мандатов.

У нас пока нет окончательных результатов, но… очевидно, что мы проиграли эти выборы. Победил «Студенческий список»: они получат от 135 до 140 мест, а у нас будет 105. Больше никто в парламент не прошел

– заявил Вучич.

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Если Сербская прогрессивная партия получит 105 мест, ей будет не хватать 21 голоса до парламентского большинства.

Окончательное распределение депутатских мандатов должна подтвердить избирательная комиссия Сербии.

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Степан Гафтко

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