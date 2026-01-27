Німеччина розглядає сценарій з нападом рф за "два-три роки" - The Times

$43.130.01
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго27 січня, 06:18
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано27 січня, 07:41
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду27 січня, 08:03
Міноборони рф заявило про захоплення Куп'янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіян09:41
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз'яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Олександр Усик
Олег Кіпер
Україна
Одеса
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Харківська область
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров'ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчання26 січня, 14:07
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times

Німеччина розглядає сценарій з нападом рф за "два-три роки" - The Times

Київ • УНН

Німецькі збройні сили готуються до найгіршого сценарію нападу росії на НАТО через два-три роки. Генерал-лейтенант Функе не виключає тисячі поранених щодня та гібридні загрози.

Німеччина розглядає сценарій з нападом рф за "два-три роки" - The Times

Один з найгірших сценаріїв, до якого готуються у збройних силах Німеччини "вже через два-три роки", передбачає напад росії на НАТО, де німецькі збройні сили з перших годин перебувають у центрі подій, повідомляє The Times, пише УНН.

"росія розпочинає повномасштабну агресивну війну проти НАТО, і німецькі збройні сили з перших годин перебувають у центрі подій. 4,8-тисячна механізована піхотна бригада завдає удару з передової бази в Литві, перш ніж ще 15 000 військ швидкого реагування будуть перекинуті на фронт протягом кількох днів. 

Протягом наступних тижнів десятки тисяч солдатів союзників прибувають до німецьких портів Північного моря, щоб їх перевезти на схід автомобільними та залізничними маршрутами, що постраждали від російських диверсій, кібератак і, можливо, ударів ракетами далекого радіусу дії.

Невдовзі сотні постраждалих щодня перевозяться назад на лікування, що переповнює німецькі лікарні в масштабах, що відповідають найпохмурішим дням пандемії коронавірусу. 

Це найгірший сценарій, до якого генерал-лейтенант Геральд Функе, керівник командування підтримки збройних сил Німеччини (UstgKdoBw), готує свою країну вже через два-три роки", - пише видання.

Він розповів газеті The Times: "У той час як в Афганістані я мав, на жаль, велику, але керовану кількість поранених, тепер мені доводиться планувати можливість тисячі поранених на день. Чим уважніше ви на це дивитеся, тим складнішим це стає і тим важче це уявити".

"Що мене зараз турбує… це гібридна сторона, таємна сторона: диверсії, сплячі осередки, якісь цілеспрямовані атаки. Я не можу виключити використання ракет великої дальності. Але я думаю, що гібридна загроза є дуже високою", - сказав Функе.

"Для нас важливо зберегти Німеччину як логістичний центр і управляти лініями постачання якомога довше і безперебійніше, тобто якщо один маршрут вийде з ладу, у нас буде можливість використовувати інші", - зазначив він.

Юлія Шрамко

