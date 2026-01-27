Німеччина розглядає сценарій з нападом рф за "два-три роки" - The Times

Один з найгірших сценаріїв, до якого готуються у збройних силах Німеччини "вже через два-три роки", передбачає напад росії на НАТО, де німецькі збройні сили з перших годин перебувають у центрі подій, повідомляє The Times, пише УНН.

"росія розпочинає повномасштабну агресивну війну проти НАТО, і німецькі збройні сили з перших годин перебувають у центрі подій. 4,8-тисячна механізована піхотна бригада завдає удару з передової бази в Литві, перш ніж ще 15 000 військ швидкого реагування будуть перекинуті на фронт протягом кількох днів.

Протягом наступних тижнів десятки тисяч солдатів союзників прибувають до німецьких портів Північного моря, щоб їх перевезти на схід автомобільними та залізничними маршрутами, що постраждали від російських диверсій, кібератак і, можливо, ударів ракетами далекого радіусу дії.

Невдовзі сотні постраждалих щодня перевозяться назад на лікування, що переповнює німецькі лікарні в масштабах, що відповідають найпохмурішим дням пандемії коронавірусу.

Це найгірший сценарій, до якого генерал-лейтенант Геральд Функе, керівник командування підтримки збройних сил Німеччини (UstgKdoBw), готує свою країну вже через два-три роки", - пише видання.

Він розповів газеті The Times: "У той час як в Афганістані я мав, на жаль, велику, але керовану кількість поранених, тепер мені доводиться планувати можливість тисячі поранених на день. Чим уважніше ви на це дивитеся, тим складнішим це стає і тим важче це уявити".

"Що мене зараз турбує… це гібридна сторона, таємна сторона: диверсії, сплячі осередки, якісь цілеспрямовані атаки. Я не можу виключити використання ракет великої дальності. Але я думаю, що гібридна загроза є дуже високою", - сказав Функе.

"Для нас важливо зберегти Німеччину як логістичний центр і управляти лініями постачання якомога довше і безперебійніше, тобто якщо один маршрут вийде з ладу, у нас буде можливість використовувати інші", - зазначив він.

