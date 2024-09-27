Зеленский - Трампу: надо давить на путина, чтобы он прекратил войну

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом заявил, что необходимо сделать все, чтобы давить на Путина, чтобы он прекратил войну, передает УНН.

"Я думаю, что проблема в том, что путин убил столько людей, и, конечно, мы должны сделать все, чтобы давить на него, чтобы он прекратил эту войну. Он на нашей территории - это самое главное для понимания - он на нашей территории", - сказал Зеленский.

Напомним

Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что соглашение, которое положит конец войне между россией и Украиной, должно быть справедливым. Такое мнение он высказал после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.